Pildid: EKA väligaleriis avanes noorte kunstnike näitus "Viimane preemia"

EKA väligaleriis avanes 29. augustil Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liidu (ENKKL) näitus "Viimane preemia", mis on sümboolseks lõpetuseks ENKKL-i nädalapreemia jagamistele.

Muhu suvekoolis valminud grupiteos kutsub kõiki külastajaid ja ka lihtsalt möödakäijaid kätt külge panema. "Nüüd on Sinulgi võimalus olla osa Eesti kunstimaastikust. Sina võid olla järgmine staarkunstnik! Koos on soojem. Koos on parem," seisab näituse kirjelduses.

Osalevad kunstnikud: Kärt Heinvere, Irma Holm, Erik Hõim, Kadri Joala, Liisa-Lota Jõeleht, Saara Liis Jõerand, Loora Kaubi, Kärt Koppel, Nele Kurvits, Katariin Mudist, Marto Mägi, Eke Ao Nettan, Sandra Puusepp, Kertu Rannula, Johanna Reinvald, Mia Maria Rohumaa, Raahel Rüütel, Inessa Saarits, Lisette Sivard, Sonja Sutt, Rebeca Žukovitš, Aimur Takk, Annabel Tanila, Margaret Tilk, Elo Vahtrik, Mattias Veller

Näitus jääb avatuks 8. detsembrini.