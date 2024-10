Sveta Grigorjeva uuslavastus "Sütitajad" kritiseerib võltspositiivsust

Lavastuse "Sütitajad" aluseks on ergutamine. Võib lausa öelda, et sütitajad on radikaalsed ergutajad. "Sütitajad on triksterid, kes erutavad paremale maailmale inimesi, aga nad teevad seda sellisel ambivalentsel viisil, et lõpuni ikkagi ei saa täpselt aru, et kas nad on need head tegelased või halvad tegelased," tutvustas Grigorjeva.

"Me sütitame olema avatumad, sütitame otsima kollektiivset rõõmu ja ka isiklikku rõõmu. Aga mitte sellist rõõmu, mida meil sellises toksilises ühiskonnas räägitakse, et sa pead suruma, tegema endale näo või maski pähe. Et sa tundud justkui õnnelik, aga tegelikult ei ole. Me püüame kritiseerida seda toksilise positiivsuse maailma ja pakume ka oma lahenduse välja, milline meie arusaam rõõmust, mis päriselt kannab, võiks olla," rääkis lavastaja.

Lavastuses on võrdne kaal nii tantsul ja füüsilisel teatril kui ka kõlavatel tekstidel. "Muidugi me võtame aktuaalseid teemasid, mis parasjagu õhus ka on, näiteks kultuurikärbetest, natuke kritiseerime seda ka. Aga võib-olla mitte nii palju. Tegelikult üleüldiselt ikka otsime, kuidas hakkama saada maailmas, kus kõik on nii globaalselt kui lokaalselt veeremas allamäge. Kuidas leida jõudu edasi minna?" tutvustas Grigorjeva.

Lisaks Grigorjevale on laval veel kuus sütitajat-etendajat. "Sveta on nõudlik, Sveta usaldab meid. Ta on hästi pehme inimesena, samal ajal tuld ja välku lendab igast otsast. Iga hommik ta tuleb siia ja sütitab meid, paneb kõik tööle, paneb kõik mõtlema. See on vägev," kommenteeris etendaja Johhan Rosenberg.

Lavastus tõlgitakse ka viipekeelde. "Eelmine lavastus oli mul ratastooliga ligipääsetav. Mulle tundub, et iga lavastusega võiks mõelda järgmisele sihtrühmale. Kuna tekste on palju, siis seekord mõtlesime, et oleks oluline teha see ligipääsetavaks neile, kes ei kuule, ehk siis kurtidele," rääkis Grigorjeva.

Lavastus "Sütitajad" etendub Kanuti Gildi saalis loetud korrad oktoobris ja detsembris.