Robert Linna: Lexsoul Dancemachine'i uus album viib tagasi bändi algusaegadesse

Eesti funk- ja soulbänd Lexsoul Dancemachine valmistub peagi esitlema oma viiendat stuudioalbumit "Lex Is More". Ansambli vokalist Robert Linna avaldas kultuurisaates "OP", et uus album viib tagasi bändi juurte juurde.

"Eelkõige ütlen, et tegemist on väga kvaliteetse albumiga. See on ikka tõsiselt hea muusika," naeris Linna. "Nagu selle albumi pealkiri "Lex Is More" viitab, siis mõnes mõttes on see tagasiminek meie esimese albumi juurde – ehk siis selline rohkem soulilik funk-muusika, toorem ja bändipõhisem, ei ole liiga produtseeritud, naturaalsem ja loomulik plaat."

Albumi loomisel pöördus kollektiiv tagasi oma juurte juurde, kasutades ka vanu, seni avaldamata salvestisi. "Seal on lugusid ja salvestisi, mida me oleme kasutanud, mis on umbes 11 aasta tagused. Kogu selle 10–11 aasta lõikes on seal mingisuguseid partiisid ja trummiträkke, mis on alati jäänud ripakile. Me läksime selles mõttes ka tagasi oma bändi algusaegade juurde ja võtsime asjad, mis siis tegemata jäid, ja tegime need lõpuni ära," rääkis Linna.

Lexsoul Dancemachine'i muusikaline inspiratsioon pärineb 60.–70. aastate souli ja funk'i kuldajast. "Meile on see muusika alati meeldinud, me oleme seda lapsest saati kuulanud. Mina ja meie bändi direktor Martin Laksberg oleme ka aastaid noortena DJ-d olnud ja seda muusikat mänginud, kogume vinüüle. See on meile hingelähedane."

Ave Häkli ja Robert Linna Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Bändi üheks keskseks eesmärgiks on alati olnud publikuga kontakti loomine. "Selline väljaelamise masin on see meie bänd. Meie eesmärk on olnud alates esimesest päevast lihtsalt teha inimesi rõõmsaks oma muusikaga – et inimesed saaksid tulla meie kontserdile ja elada ennast välja tantsides või tuimalt sisemiselt kaasa elades või lauldes," rääkis Linna.

"Kui tundub, et rahvas on veidi konservatiivsem, siis valime välja kõige stoilisema inimese, kellel ükski näolihas ei liigu. Ja siis me keskendume talle, üritame tal kasvõi suunurga natuke üles saada. See on selline isiklik hasart – tõmmata kaasa."

Uue plaadi esitluseks valmistub bänd suurelt. "Meil on ka taustalauljad ja esimest korda Lexsoul Dancemachine'i tegutsemisaja jooksul on meil ka puhkpillimängija," avaldas Linna. "See on olnud meie jaoks selline teema – et funk-muusikas peaks torud ka olema, ja me oleme alati öelnud, et me ei ole selline bänd. Aga tuleb välja, et ikka oleme," naeris ta.