Teist korda toimuv filmifestival Valga Hot Shorts avalikustas programmi

18.–20. juulini toimuv lühifilmifestival Valga Hot Shorts (VHS) on tänavu pühendatud kohanemise paradoksidele. Kokku linastub festivali põhivõistlusprogrammis 36 filmi 25 eri riigist, millest mitmed jõuavad esmakordselt Eesti publikuni Valgas.

Kokku linastub festivali põhiprogrammis viis kassetti nimede all "Heade mõtete maailm", "Julgus kohaneda", "Pahna odüsseia", "Maa taluvuse piirid" ning "Tempo tango". Lisaks jõuab Valga/Valka linnaruumis toimuval festivalil esmakordselt Eestis kinolinale valik David Lynchi lühifilme.

"VHS ei keskendu üksnes kõige uuematele filmidele — meie eesmärk on pakkuda mitmekesist temaatilist programmi. Iga lühifilmide kassett on koostatud põhimõttel, et vaataja võiks umbes pooleteise tunni jooksul saada rikkalikult raputatud, aga tunda end ka hoitult. Käia korra ära 1970. aastate Kolumbias või 1990. aastate Pariisis ning lõpetada ikka kuskil koduselt tuttavas aegruumis Eesti metsade, Soome järvede või Läti kinode vahel," selgitas Lõhmus.

Tänavune programm on pühendatud kohanemisega seotud väljakutsetele. "Läheneme kohanemisvõimaluste ja -väljakutsete mõtestamisele eri nurkade alt — valitud filmid seavad kahtluse alla harjumuspärase, astuvad vastu vaimse ja füüsilise ruumi pahnastumisele, heidavad kriitilise pilgu keskkonna- ja elutempoga seotud valikutele ning kutsuvad kulgema omas rütmis," avas tänavust filmivalikut programmijuht Johannes Lõhmus.

"Üks programmidest on täielikult pühendatud filmidele, milles avalduvad siirad ja head mõtted, mis loodetavasti aitavad näha praegust maailma natuke elutervemas võtmes, kuna kinosaali pimedus pakub hinnalise hetke end uudisvoost välja lülitada," lisas ta.

Kodumaistest filmidest on võistlusprogrammis Anna Hintsi auhinnatud "Pimeala", Alexandra Pärna "Mis teeb rõõmsaks?", Pallase kunstikoolis valminud absurdianimatsioon "Kalamees" (rež. Helena Kont, Stiina-Liis Koddanipork, Marie Emili Kristov, Keitlyn Kruus), Elis Rumma etnoõuduse elementidega lühimängufilm "Ära ole uhke" ja "Mootorsaed laulsid" autori Sander Marani 2013. aasta lühifilm "Turbokelk!".

Enamik nimetatud režissööridest on ka festivalile kohale tulemas. Lisaks on kohale oodata rahvusvahelisi filmitegijaid Prantsusmaalt, Hollandist ning naaberriikidest Lätist ja Soomest. Festivali teise päeva õhtul esineb Meel Paliale bänd Karameel. Teised õhtuse vööndi esinejad avalikustatakse festivali lähenedes. Festivali keskus on Valga kultuurikeskuses.

Festivali peaauhinna Lõke Grand Prix annab välja kolmeliikmeline žürii, kuhu kuuluvad filmikriitik Tristan Priimägi, Riia 2Annas filmifestivali programmijuht Laima Graždanoviča ning möödunud aasta VHSi võidufilmi autor Taavi Arus.