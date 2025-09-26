Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

Night Tapesi debüütalbum on maandunud, lisaks uued lood Valgelt Tüdrukult ja Aigar Valsilt. Välismaal võtavad singlitega hoogu FKA Twigs, Tame Impala ja Danny Brown, uute täispikkadega kostitavad Doja Cat, Geese ja Mariah Carey.

New York – "You"

Grete Ly Valingu ehk Gretchen Lawrence'i eksperimentaalpopi duo New York avaldas uue lühialbumi "Push". Kuueloolisel lühialbumil tehakse lahti kruvitud ja pea peale pööratud elektroonikast äraolevat ja hajameelset online-popmuusikat.

Valge Tüdruk – "Ma ei taha"

Valge Tüdruk ehk Elina Masing lasi sünnipäevapeo-eel välja uue singli "Ma ei taha". ""See on mu kõige südamlikum ja depressiivsem lugu, mis avab mu kahtlusi ja läbielamisi maailma vallutamise teekonnal," rääkis artist ise. Laul valmis koos Markus Paloga.

Night Tapes – "Leave it all behind, Mike"

Reedel ilmus peale pikka ootamist Iiris Vesiku ansambli Night Tapes debüütalbum "Portals//polarities". 49 minutit vältavalt albumilt leiab 13 lugu, millest viis ilmus varem singlitena. Uue albumi esitlemist alustab bänd Ameerikas, kus antakse 20 headline-kontserti.

Aigar Vals – "Isevärki armastus"

Aigar Vals avaldas esiksingi "Isevärki armastus" oma neljandalt suudioalbumilt "Kommi asemel", mis ilmub käesoleval sügisel. Singliga koos ilmus ka muusikavideo, mille režissööriks on Roland Seer, kes on ühtlasi arvutimängulooja ning animaator.

Daniel Levi – "Following the Coast"

Daniel Levi andis välja uue Austraalias Perthis asuvas stuudios valminud singli, millega proovib kinni hoida mööda läinud suvest. "Kõik maailma pumpkin spice latte'd ja hubased kaminatulede virvendused ei suuda tegelikult seda fakti muuta, et suves on midagi erilist. Midagi jääb meist alati maha, kui suvi läbi saab. Seda tunnet oligi vaja laulu sisse püüda," rääkis laulja. Koos Leviga kirjutasid loo Bri Clark produtsent Calvin Bennett.

Jako Kaups Experience ja Helina Risti – "Sinilinnu lend"

Jako Kaups Experience'i selle aasta teine singel. Kaasas kunagise Zebra Islandi solist Helina Risti. "See on kutse lennata üle murede ja stressi, eemalduda maisest kärast ning leida tee sisemise rahu ja tõelise olemuseni – ruumi, kus unistused saavad hingata," rääkis duo.

I Wear* Experiment – "Forest Fire"

"Forest Fire" süttis bändi sõnul ühest õhtusest klahvpillijämmist, kus akordide peale tekkis välgukiirusel fraas: "Don't breathe in, this forest fire will sink you in". Bändiliikmete Hando Jaksi ja Johanna Eenma sõnul sai kokku kujutluspilt olukorrast, kus ainus lahendus võib osutuda ka suurimaks probleemiks. "Nagu põlevas majas, kus abi järele karjumine ei too päästet, vaid lämmatab veelgi," seletas Jaksi.

Doja Cat ja SZA – "Take Me Dancing"

Alles augusti lõpus uue singliga "Jealous Type" välja tulnud laulja ja räppar Doja Cat jõudis juba uue albumi välja andmiseni. 80-ndate mõjutustega "Vie" pealt leiab 15 lugu, ainsaks külaliseks SZA.

Tame Impala – "Dracula"

Kevin Parkeri kolmas singel 17. oktoobril ilmuvalt albumilt "Deadbeat".

FKA Twigs – "Cheap Hotel"

FKA Twigs plaanib välja anda uue albumi "Eusexua Afterglow", mis artisti enda sõnul ei ole deluxe-versioon jaanuaris ilmunud albumist "Eusexua", vaid selle mõtteline ja muusikaline järg. Esimese loona uuelt kogumikult jagas ta lugu "Cheap Hotel", millele leiab ka seitsmeminutilise lühifilm-muusikavideo.

Danny Brown – "Starburster"

Underground-räpi suurkuju, Detroitist pärit Danny Brown avaldas uue loo ja teatas, et novembris on oodata uut albumit nimega "Stardust", mis valmis teiste seas koos Jane Removeri, Frost Childreni, Quadeca ja Underscoresiga. Reedel ilmunud techno'ne, reivine ja hüperpopine "Starburster" annab veidi aimu, mida oodata võib.

Rochelle Jordan – "Never Enough"

Tantsulisema RnB sisse erinevaid tantsumuusikaelemente segav briti laulja Rochelle Jordan sai maha oma viienda albumiga "Through The Wall".

Geese – "Husbands"

New Yorgi indie- ja art-roki ansambel Geese avaldas neljanda ja/või kolmanda albumi "Getting Killed", millel mütatakse eesotsas vokalisti Cameron Winteriga korraga uutel, hiljutistel ja vanadel rokenrolli radadel.

Young Thug ja Sexyy Red – "Mami"

Möödunud aasta oktoobris pika ja paljude osalistega kohtuprotsessi järel tingimisi vanglast vabanenud Atlanta räppar Young Thug avaldas reedel oma üheksanda albumi "Uy Scuti". Lisaks Sexyy Redile teevad kaasa veel Ken Carson, Cardi B, Lil Baby, 21 Savage jpt.

Tate McRae – "Tit For Tat"

Tänavu veebruaris albumi "So Close To What" avaldanud Kanada laulja ja tantsija Tate McRae andis keset suurt Ameerika turneed välja uue singli.

Florence + The Machine – "One Of The Greats"

Florence + The Machine kogub hoogu 31. oktoobril ilmuvaks kuuendaks albumiks "Everybody Scream". Teine singel (albumi nimilugu ilmus augusti lõpus) on bändi laulja sõnul pikk luuletus suursugususe hinnast. "Kes otsustab, mis see on? Miks ma seda üldse tahan? Miks ma kunagi rahul ei ole?" küsib Florence Welch.

Mariah Carey – "In Your Feelings"

See aasta jõudis Mariah Carey kohale juba enne, kui advendikalendrid mõne nädala pärast poodides müügile tulevad. Carey avaldas 16. albumi "Here For It All", mis on esimene pärast viieaastast pausi. Kaasa teevad Anderson.Paak ja The Clark Sisters.

Ice Spice – "Baddie Baddie"

New Yorgi räppar Ice Spice sämpeldab uuel lool M.I.A pika eaga hitti "Bad Girls".

Kuula kõiki laule siit: