Galerii: lõppesid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

Lätis lõppesid uue mängufilmi „Serafima
Lätis lõppesid režissöör Veiko Õunpuu uue mängufilmi "Serafima" võtted. Vahur Afanasjevi romaanist "Serafima ja Bogdan" edasi arendatud filmis mängivad peaosi Priit Võigemast ja Tinatin Dalakishvili.

Veiko Õunpuu lavastatud põnevusdraama "Serafima" käsitleb moraalivalikuid ja ellujäämist 1960. aastate Nõukogude Eesti autoritaarse režiimi all.

Film algab lahti kogukonda raputava kuriteoga, kus näiliselt tasane naine Serafima, keda kehastab Netflixi filmis "Extraction 2" ("Päästeoperatsioon 2") mänginud grusiinlanna Tinatin Dalakishvili, pussitab oma KGB-ohvitserist abikaasat, kelle rollis astub üles Tambet Tuisk.

Serafima saadetakse psühhiaatriahaiglasse, kus riigi kõrgema võimu kandjad nõuavad tema igavest vaigistamist. Psühhiaatriahaigla arst (Priit Võigemast) taipab, et Serafima on süsteemi ohver ning süsteem, milles toimitakse, on ebainimlik, täis vägivalda ja vastandumist. Tuleb langetada rasked otsused, kas võidelda õigluse eest või alistuda.

"Serafima" võeti üles 33 Lätis toimunud võttepäeva jooksul.

"Võtteplatsil võis kuulda vähemalt viite erinevat keelt, sest mängufilm valmib Eesti, Läti ja Poola koostöös ning filmis räägitakse nii eesti kui ka vene keeles," kirjeldas filmi produtsent Andreas Kask.

Tema sõnul tuleb filmis selgelt esile Veiko Õunpuu käekiri. "See on edasiarendus Vahur Afanasjevi romaanist – kahe autori loominguline dialoog," lisas Kask.

2027. aastal linastuvas filmis näeb ka teisi Eesti näitlejaid, nende seas Elmo Nüganen, Rain Simmul, Peeter Volkonski, Taavi Teplenkov, Katariina Tamm, Katariina Unt, Julia Aug ja Liina Tennosaar. Serafima venda Bogdani kehastab Poola näitleja Bartosz Bielenia, kes pälvis 2020. aastal parima noore Euroopa näitleja auhinna ning samal aastal ka Euroopa filmiauhinna parima meesnäitleja kategoorias.

Filmi režissööri Veiko Õunpuu teostest on tuntuimad "Sügisball", "Püha Tõnu Kiusamine" ja "Viimased". Stsenaariumi autor on lisaks Veiko Õunpuule ka Martin Algus. "Serafima" operaator on Mart Taniel. Filmi tootja on Nafta Films.

Kaastootjad on Nafta Filmsi Läti haru, Orka Films Poolast ja Apollo Film Productions. "Serafima" produtsendid on Andreas Kask ja Esko Rips. Kaasprodutsendid on Alicja Gancarz Orka Filmsist, Gunda Bergmane Nafta Films Läti harust ning Tanel Tatter ja Veiko Esken Apollo Film Productionsist.

Filmi tootmise eelarve on 2,2 miljonit eurot.

Galerii: lõppesid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

