"Ave Maria" kogus avanädalavahetusel pea 7000 külastust

Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli ulmefilm "Ave Maria", mis kogus 6916 vaatamist.

Uutest tulijatest jõudsid lisaks "Ave Mariale" tabelisse Evart Anvelti debüütmängufilm "Midagi tõelist" (3304 vaatajat), õudusfilm "Pulmaöö peitusemäng. Siit ma tulen" (1773 külastust) ja dokumentaalfilm "Epp Maria. Elu maalides" (1368 külastust).

Tabeli teiselt kohalt leiab animatsiooni "Hüppajad", mida käis läinud nädalavahetusel vaatamas 4019 inimest. Kolme nädalaga on film kogunud 28 893 külastust.

Sergei Zjuganovi debüütfilm "Kadunud unistus" kogus nädalavahetusel 1102 vaatamist. Kahe nädalaga on filmi vaatamas käinud 3971 filmisõpra.

Tabeli viimaselt kohalt leiab German Golubi debüütmängufilm "Meie Erika", mida käis vaatamas 1054 silmapaari. Kuue nädalaga on Erika Salumäest rääkiv film kogunud 58 653 vaatamist.