"Ave Maria" kogus avanädalavahetusel pea 7000 külastust

"Ave Maria" Autor/allikas: Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH
Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli ulmefilm "Ave Maria", mis kogus 6916 vaatamist.

Uutest tulijatest jõudsid lisaks "Ave Mariale" tabelisse Evart Anvelti debüütmängufilm "Midagi tõelist" (3304 vaatajat), õudusfilm "Pulmaöö peitusemäng. Siit ma tulen" (1773 külastust) ja dokumentaalfilm "Epp Maria. Elu maalides" (1368 külastust).

Tabeli teiselt kohalt leiab animatsiooni "Hüppajad", mida käis läinud nädalavahetusel vaatamas 4019 inimest. Kolme nädalaga on film kogunud 28 893 külastust.

Sergei Zjuganovi debüütfilm "Kadunud unistus" kogus nädalavahetusel 1102 vaatamist. Kahe nädalaga on filmi vaatamas käinud 3971 filmisõpra.

Tabeli viimaselt kohalt leiab German Golubi debüütmängufilm "Meie Erika", mida käis vaatamas 1054 silmapaari. Kuue nädalaga on Erika Salumäest rääkiv film kogunud 58 653 vaatamist.

Kinolevi 20.03.2026–22.03.2026 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:40

13:54

Margit Mutso: Karp pole oma tööde suhtes ühti nii tundetu

12:21

Meribel Sarah Kiviselg: miks vajavad noored digiajastul teatrit rohkem kui kunagi varem?

12:10

Galerii: Tartumaa teine tantsupäev pakkus suurt festivalimelu

11:37

Keeleminutid. Käändub, ei käändu

11:09

Esimest korda toimuv Eesti filmi kuu tõmbab tähelepanu kodusele filmikultuurile

10:19

The Cure esineb suvel Tallinnas

10:01

Keelesäuts. Kalade poeesia

22.03

Tantsulavastus "Mis sul viga on?" otsib noorte ärevuse põhjuseid

22.03

Neli inimest soovib asuda Eesti Kunstimuuseumi juhtima

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.03

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

10:19

The Cure esineb suvel Tallinnas

22.03

Teatrikriitik: parimad rollid ja lavastused jäid tänavu nomineerimata

22.03

Väikese printsi auhinna laureaadid on Haide Männamäe ja Toomas Tross

21.03

Galerii: luulerännak tõi tänavale tuntud näitlejad ja kirjanikud

21.03

Nädala album. Maailma kuulatuimale artistile pole mõtet vastu jonnida

20.03

Suri näitleja Chuck Norris

20.03

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

22.03

Arvustus. Tõelisuse otsingul

20.03

Uue muusika reede: Tommy Cash, Alonette, BTS, 35maffia

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo