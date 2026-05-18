Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

Film "Beatrice" räägib autoõnnetuses elu kaotanud Kirstist, kes naaseb oma mehe ja lapse juurde uues kehas. Siret Campbelli näidend on varem jõudnud ka Vanemuise lavale, ekraaniversioonis on lugu laiendatud. Ulmesugemetega linateos, mis režissööri sõnul on siiski eelkõige armastuslugu, viib vaatajad lähitulevikku.

"Eriefekte on ka filmis, need on seotud pigem taustalooga. Meil on võtteplatsil telklaager, mis on mõeldud kliimapagulastele. Meie kunstnik Jaagup Roomet on loonud ka mõned väga kihvtid set'id, mis annavad tulevikutunnet edasi," rääkis režissöör Vallo Toomla.

Film valmib koostöös Leedu ja Itaaliaga. Ilma kaastootmispartneriteta ei oleks nii ambitsioonikas film ka võimalik.

"Filmi eelarve on ligi 1,8 miljonit eurot, millest meie välispartnerite toetus on väga-väga oluline. Lisaks teeme koostööd ka Apollo Productionsiga Eestist ja muidugi toetavad filmi EFI ja kulka. Tänu sellele on võimalik see ambitsioonikas ettevõtmine teoks teha," rääkis produtsent Johanna Maria Tamm.

Suur osa filmist on ingliskeelne, kuuleb ka soome ja eesti keelt. Peaosatäitjana astub üles Priit Võigemast, kelle sõnul on võtted kulgenud seni väga hästi.

"Eestis filmi tegemise juures on äärmiselt oluline, et ilm kaasa mängiks sõbralikult. See võib ka kõik tuksi keerata, aga siiamaani on ilm olnud just selline nagu vaja, vähemalt sellistel päevadel, kui minul on olnud võtted," ütles Võigemast "Aktuaalsele kaamerale".

Rahvusvahelistest näitlejatest astub filmis üles viimase Kaurismäe filmiga Kuldgloobuse nominatsiooni pälvinud Alma Pöysti. "See film ei ole lihtsalt viimsepäeva tulevikustsenaarium, vaid seal küsitakse ka inimlikke, sügavaid inimlikke küsimusi. See on huvitav, me tegelikult ei tea, on väga palju asju, millest me ei tea," sõnas Pöysti.

Filmi operaator on Erik Põllumaa ja kunstnik Jaagup Roomet. Produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Tamm (Stellar Film), Tanel Tatter ja Veiko Esken (Apollo Film Productions), Dagnė Vildžiūnaitė (Just A Moment, Leedu) ja Giovanni Pompili (Kino Produzioni, Itaalia).

Eesti, Leedu ja Itaalia koostööfilmi võtted toimuvad Tartus, Tallinnas ja Vilniuses ning kestavad kuni 5. juunini 2026. Film jõuab kinodesse 2028. aasta veebruaris.