X!

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

Film
Vallo Toomla filmi
Vaata galeriid
20 pilti
Film

Tallinnas Hundipea sadamas käivad Vallo Toomla uue mängufilmi "Beatrice" võtted. Peagi liigutakse võtetega edasi Leetu.

Film "Beatrice" räägib autoõnnetuses elu kaotanud Kirstist, kes naaseb oma mehe ja lapse juurde uues kehas. Siret Campbelli näidend on varem jõudnud ka Vanemuise lavale, ekraaniversioonis on lugu laiendatud. Ulmesugemetega linateos, mis režissööri sõnul on siiski eelkõige armastuslugu, viib vaatajad lähitulevikku.

"Eriefekte on ka filmis, need on seotud pigem taustalooga. Meil on võtteplatsil telklaager, mis on mõeldud kliimapagulastele. Meie kunstnik Jaagup Roomet on loonud ka mõned väga kihvtid set'id, mis annavad tulevikutunnet edasi," rääkis režissöör Vallo Toomla.

Film valmib koostöös Leedu ja Itaaliaga. Ilma kaastootmispartneriteta ei oleks nii ambitsioonikas film ka võimalik.

"Filmi eelarve on ligi 1,8 miljonit eurot, millest meie välispartnerite toetus on väga-väga oluline. Lisaks teeme koostööd ka Apollo Productionsiga Eestist ja muidugi toetavad filmi EFI ja kulka. Tänu sellele on võimalik see ambitsioonikas ettevõtmine teoks teha," rääkis produtsent Johanna Maria Tamm.

Suur osa filmist on ingliskeelne, kuuleb ka soome ja eesti keelt. Peaosatäitjana astub üles Priit Võigemast, kelle sõnul on võtted kulgenud seni väga hästi.

"Eestis filmi tegemise juures on äärmiselt oluline, et ilm kaasa mängiks sõbralikult. See võib ka kõik tuksi keerata, aga siiamaani on ilm olnud just selline nagu vaja, vähemalt sellistel päevadel, kui minul on olnud võtted," ütles Võigemast "Aktuaalsele kaamerale".

Rahvusvahelistest näitlejatest astub filmis üles viimase Kaurismäe filmiga Kuldgloobuse nominatsiooni pälvinud Alma Pöysti. "See film ei ole lihtsalt viimsepäeva tulevikustsenaarium, vaid seal küsitakse ka inimlikke, sügavaid inimlikke küsimusi. See on huvitav, me tegelikult ei tea, on väga palju asju, millest me ei tea," sõnas Pöysti.

Filmi operaator on Erik Põllumaa ja kunstnik Jaagup Roomet. Produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Tamm (Stellar Film), Tanel Tatter ja Veiko Esken (Apollo Film Productions), Dagnė Vildžiūnaitė (Just A Moment, Leedu) ja Giovanni Pompili (Kino Produzioni, Itaalia).

Eesti, Leedu ja Itaalia koostööfilmi võtted toimuvad Tartus, Tallinnas ja Vilniuses ning kestavad kuni 5. juunini 2026. Film jõuab kinodesse 2028. aasta veebruaris. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:33

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

18:28

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

17:44

Kunstimessi Foto Tallinn toob septembris Kaisse 45 kunstniku loomingu

17:33

Georg Jakob Salumäe teos jõudis rostrumi soovitatud teoste hulka

16:42

Cinamon avab taas Kosmoses kino

16:26

Merit Maarits: interneti muusikakultuur allub üha rohkem korporatiivsele loogikale

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

12:25

Piret Jaaks avaldas uue romaani "Päikeseuskujad"

12:13

Otse kell 14: BFM-i direktorikandidaatide debatt

11:59

Kumus avatakse Kristi Kongi seni suurim isikunäitus "Kromaatiline triiv"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

16:42

Cinamon avab taas Kosmoses kino

17.05

Marta Aliide Jakovski: meie kultuuriruumis sildistatakse inimesi ülimalt kergesti

17.05

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

12:13

Otse kell 14: BFM-i direktorikandidaatide debatt

16.05

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

17.05

Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

11:39

Paides jõuab publiku ette Mariliis Petersoni lavastus "Kogudustekogukond"

10:03

Cannes'i päevik #6: prantslaste jalajälg võistluses hakkab minema ebaproportsionaalselt suureks

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo