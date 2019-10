Poola tippfilmi "Külm sõda" helilooja: esitan Eestis eksperimentaalset jazzi

Masecki on viimasel ajal enim tuntud Pawel Pawlikowski mitmele Oscarile esitatud filmi "Külm sõda" (2018) heliloojana, kus ta lõi rahvaviisidest jazzversioonid. Näiteks palus lavastaja Pawlikowski tal luua oberek'ist "Dwa serduszka" pala, mis meenutaks Prantsusmaa hümni "Internatsionaal". Masecki õpetas meespeaosalisele Tomasz Kotile, kuidas klaverit mängida, kuid need on Masecki käed, mida ekraanil näeb.

Masecki sündis Varssavis, kuid pere kolis mõne kuu pärast Columbiasse, kus isa sai tööd klarinetiõpetajana. Järgnes San Francisco ja 1990. aastatel kodumaale naastes rääkis Marcin juba kolme keelt: poola, hispaania ja inglise. Muusikakooli direktrissist vanaema õpetas talle kodus klaverit.

Bostoni Berklee muusikakolledžisse astudes oli Masecki väljaarenenud muusik, kuid õppis seal eelkõige oma peaga mõtlemist. Bostonis õppis ta ka 1920.-1930. aastate Broadway laulud.

Poola vanema aja jazzartistidest ei nimeta 37aastane Masecki lemmikuna kuulsaimat nime Krzysztof Komedat. "Eelistan temale eelnenud põlvkonda: Henryk Wars, Jerzy Petersburski, Stanisław Ferszko, Zygmunt Karasiński. Nemad olid Poola jazzi pioneerid. Nad lõid poola, juudi ja ameerika muusikast kohaliku segu, millesse lisasid elemente tangost ja kõigest, mida plaadile pandi: popmuusikast kogu maailmast," räägib ta.

Kümmekond aastat tagasi peeti praegu perega peamiselt Berliinis elavat Maseckit Poolas autsaideriks. Täna on ta üks neist, kes kujundab Poola jazzi nägu. Varem peitusid heliloojad Poolas muusikute taha, nüüd esitavad ise.

Rohked projektid võivad viia ka kurnatuseni. Maseckit on saatnud aastaid seljavalu, mille puhul ei aita füsioterapeudid ega tiibeti mungad, kontserdi on ta ära jätnud aga vaid korra. "Lauljad on selles mõttes palju hapramas olukorras," nõustub Masecki. Talle tegelikult meeldib isegi siis mängida, kui on veidi haige. Tegevat terveks.

Paari aasta eest esines Masecki Jõulujazzil duos trummariga. Festivalile novembris Tartus ja Narvas tuleb Marcin Masecki Jazz Trio. "Ideejazzil võib oodata minu loomingut triole. Bänd on suhteliselt uus ja me eksperimenteerime endiselt palju," lubab ta. Uue trio muusika on Masecki sõnul inspireeritud motoorsusest näiteks jooksmises või kajakisõidus, segatuna kubistliku romantismiga.