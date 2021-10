Otseülekanne homme: uuring "Kuidas saab majanduslikult hakkama Eesti vabakutseline loovisik?"

Vabakutseliste loovisikute ebakindel majanduslik toimetulek ja probleemid sotsiaalsete garantiide kättesaadavuse tagamisel on üle regiooni ja maailma teadvustatud probleem. See ajendab otsima vastust küsimusele, milline peaks olema sotsiaalpoliitika, et tagada piisavad sotsiaalsed garantiid kultuuriloomeks.

Praxise uuringu eesmärk saada teada, kuidas tuleks vabakutselisi loovisikuid mõjutavat kultuuri- ja sotsiaalpoliitikat kujundada, et maandada nende toimetuleku ja kaasatuse riske.

Ajakava:

10.45 Jaak Prints. Vabakutselise elu

10.50 Tervitussõnad

11.00 Tulemuste tutvustamine (Kaupo Koppel, mõttekoda Praxis)

11.20 Küsimused

11.40 Kohvipaus

12.15 Jaak Prints. Vabakutselise elu

12.20 Paneeldiskussioon "Vabakutselise loovisiku elu võimalikkusest aastal 2031". Modereerib Tarmo Jüristo. Paneelist võtavad osa Sten Andreas Ehrlich (Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler), Taaniel Raudsepp (Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler), Gert Raudsep (vabakutseline näitleja), Liina Trishkina-Vanhatalo (vabakutseline filmirežissöör), Ilona Gurjanova (Eesti Disainerite liidu president) ja Airi Triisberg (vabakutseline kunstnik, kuraator).

13.25 Kokkuvõte