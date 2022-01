Eesti Audiovisaalautorite Liit kutsub autoreid üles liikmeks astuma

Eesti Audiovisuaalautorite Liidu uus juhatus kutsub autoreid üles liikmeks hakkama. Eelnevatel aastatel on jäänud välja maksmata märkimisväärselt suured summa, seetõttu, et autorid ei ole ühinguga liitumise vajalikkusest teadlikud.

Eesti Audiovisuaalautorite Liitu (EAAL) kuulub hetkeseisuga umbes 400 inimest. Liikmetele makstakse kord aastas vastavalt oma tööde näitamisele autoritasu. Neid autoreid, kes ühingu liikmeks astunud ei ole ja kel seetõttu oma loomingu eest autoritasu saamata jääb, on hinnanguliselt mitusada.

"Need, kes on liikmed need saavad oma raha kätte. Need, kes ei ole, need ei saa. Kokku on need väga suured summad. Mõne puhul on see paar eurot, mõne puhul mitu tuhat eurot. See ongi sõltuv autorist. Sõltub, milliseid teoseid ta on teinud, mis rollis, kui palju, kui palju neid on kasutatud," sõnas EAALi juhatuse esimees Liina Triškina-Vanhatalo.

Seaduse kohaselt on õigus saada autoritasu režissööril, stsenaristil ja dialoogi autoril, operaatoril ja kunstnikul. 2019. aastal maksti Eesti audiovisuaalautoritele ligikaudu 270 000 eurot. Välja jäi maksmata rohkem kui 181 000 eurot.

2020. aastal maksti Eesti audiovisuaalautoritele rohkem kui 300 000 eurot, seejuures jäi aga välja maksmata ligi 150 000 eurot autoritasusid.

"Need siis seisavad sisuliselt EAÜ arvel, kui inimesed liikmeks ei astu ja kui inimesed välja ei ilmu, siis kõikide Eesti Audiovisuaalautorite Liidu liikmete vahel see summa iga kolme aasta järel jagatakse laiali. Kuigi on tehtud ka erandeid. Suuremate summade puhul on üritatud kauem hoida, lootes, et inimene välja ilmub," lisas Triškina-Vanhatalo.

Operaator Mait Mäekivi usub, et ennekõike on siiani probleemiks olnud infosulg – eriala inimesed lihtsalt ei ole teadlikud, et selline liit on olemas, mis selle roll ja vajalikkus on.

"Segadus sellest, et kõik inimesed ei tea, kes kuuluvad autorite hulka, et nad selle eest võivad ka tasu saada. Loomeinimesed ei ole eriliselt agarad seadiseid uurima," rääkis Mäekivi.

Eelmisel aastal astus ametisse Eesti Audiovisuaalautorite Liidu uus juhatus, kes on võtnud üheks oma eesmärgiks teha teavitustööd, et väljateenitud tasud autoriteni jõuaks.

Samuti on Triškina sõnul kaalutud ka kodulehele lisada nimekiri autoritest, kellele on määratud vastav autoritasu. Küll aga on ka sellel oma murekohad ning isikuandmete seaduse järgi seda teha ei saaks.

Siiski lisas Triškina, et autoriõigused on päritavad. Sellisel juhul sõlmib EAAL lepingu autoriõiguste pärijatel.