Nädala parimad lood | Yeah Yeah Yeahs, Rahel, Florian Wahl, Pizzafacial jt

Nia Archives "Baiana"

See energia, millega Nia Archives alati kuulajad pahviks lööb, on uskumatu: värske Brasiilia-hõnguline singel "Baiana" kestab küll napilt üle kahe minuti, kuid müristab, kolistab, tantsutab ja rõõmustab selle aja jooksul täiega raha eest.

Florian Wahl "Põrgu"

Mis saaks siis, kui Arnold Oksmaa ja strippar Marco teeksid päriselt head muusikat? Noh, nüüd on vastus sellele küsimus olemas: Florian Wahli "Katarsis garanteeritud" on korraga täielik rämps ja parim moodne kunst. See ei pruugi meeldida, aga külmaks ei jäta kohe kindlasti.

Shygirl "Woe"

Hüperpopiga ka jätkame. Shygirl on nädala ülevaadetest tihe külaline ja ei pääse temast ka nüüd: värske album "Nymph" trikitab kuulajaid iga looga, kaldudes külma kõhuga pahupidi pööratud ballaadidest klubibängeriteni. Loos "Woe" on need mõlemad pooled esindatud.

Yeah Yeah Yeahs "Wolf"

Lihtsat tulevad ja löövad jalaga ukse lahti! Yeah Yeah Yeahs pole pea kümme aastat uut materjali avaldanud ja siis teevad sellise albumi nagu "Cool It Down", mis on kui miniplahvatus. Plaadi tipphetk on aga "Wolf", orkestreeritud bänger, mis peaks praegu kõigis raadiojaamades sada korda päevas kõlama. Võib vist ka öelda, et otsapidi hüperpop?

Pizzafacial "Holiday Daddy Cap"

Kas me vajasime Eestisse uut pop punk bändi? Enne Pizzafacialit oleksin vastanud kindlalt "ei", aga nüüd peab ütlema hoopis "hell yeah". Täielik selle nädala rõõmupärl, "Holiday Daddy Cap" on tehtud sellise elurõõmu ja armastusega, et võiks vabalt kuuluda näiteks "Tony Hawk Pro Skater'i" heliribale.

Eik "Meie süü (feat. Villemdrillem, Maris Pihlap, Mattias Tirmaste)"

Huvitaval kombel sobib Eiki muusika ideaalselt just sügisesse: tuul raputab akna taga puulehti ringi, aga tee tassis on soe ja kõlarites kõlav muusika turgutab samuti. Värske singel "Meie süü" ei üllata tingimata millegagi – Villemdrillemit ei tunneks küll esmapilgul isegi ära –, kuid läheb Eiki kümnete mõnusate tiksumiste ritte.

Bicep "Water (feat. Clara La San)"

Ei pääse vist ühelgi nädalal päriselt reivikultuuri võngetest. Briti produtsentide duo Bicep on alati teinud ekstravagantset ja maksimalistlikku elektroonikat, värske singel "Water" keerab aga kõik nupud heas mõttes maksimumi. Ühest küljest raju tantsuküte, teisalt sobiks vabalt ka õhtusel ajal kommertsraadiotesse.

Rahel "Baby Blue"

Suvi on läbi ja sügis on kogu täiega kohale jõudnud, aga Rahel toob meile veel kolme minuti jagu sooja suvetuult. "Baby Blue" on mõnusalt pehme lifti-soul, mis ei üritagi kuidagi kuulajat torkida ega häirida, vaid võtab tal ümber kinni ja teeb sooja kalli.

Kitty Florentine "Tonight"

Huvitaval kombel jääb uus Eesti artist Kitty Florentine ka pärast debüütalbumit "Maladaptive Daydream" suuresti müsteeriumiks: seal kohtuvad vaiksed ja kammerlikumad lood mosaiiksete alternatiivpopi pärlitega. Loos "Tonight" võib aimata midagi Iirisest, aga Kitty Florentine on heas mõttes toorem, kaldudes pigem hoopis Shygirli suunas...

Autre Ne Veut "Okay"

Kuigi Autre Ne Veuti esimestest lugudest on möödas julgelt üle kümne aasta, siis pole keegi teine tegelikult midagi sarnast väga teinud: ta kisub end kuulaja ees alasti, kohati tundub, et koorib isegi naha maha, kuid ei mõju oma minimalistlikus süntpopilikus kastmes seejuures kuidagi pateetiliselt ega väsitavalt.

Kuula kõiki lugusid: