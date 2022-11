Kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on järgmisel nädalal Pimedate Ööde filmifestivali juht Tiina Lokk.

PÖFF toob rahvusvahelise filmiloomingu taas Eestisse, ent samas teeb kino maailmas läbi suuri muutusi. Kas filmikunst võib veel teha ajalugu?

"Plekktrummi" külaline on Pimedate Ööde filmifestivali juht Tiina Lokk. Saade on eetris esmaspäeval, 14. novembril kell 21.30 ETV2-s. Saatejuht on Joonas Hellerma.