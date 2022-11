Kriitik filmist "Teekond emaga": vaatajat kõnetab pildikeel

Pimedate Ööde Filmifestivali peaauhinna võitis esimest korda Eestiga seotud film. "Teekond emaga" monteerija on Hendrik Mägar, helirežissöör Matis Rei ning filmi helilooja on Tõnu Kõrvits, kes võitis ühtlasi ka auhinna parima filmimuusika eest. Filmikriitik Andrei Liimets jagas mõtteid, miks "Teekond emaga" PÖFF-i žüriid võis kõnetada.

Pimedate Ööde filmifestival jagati 23 auhinda. Põhivõistlusprogrammis pälvis ainsa eestlasena auhinna parima filmimuusika eest helilooja Tõnu Kõrvits Islandi-Eesti filmis "Teekond emaga".

"Ma ei ole tegelikult filmi helilooja ja ma tegelikult ei taha ka selleks saada, aga filmirežissöör Hilmar Oddsson jättis mulle väga suure vabaduse. Ta oli minu muusikat kuulanud ja ta usaldas mind. Mulle tundus see stsenaarium ja süžee hästi huvitav ja intrigeeriv," sõnas helilooja Kõrvits.

"Islandi režissöör Hilmar Oddssoni must komöödia võitis ka parima filmi grand prix ehk festivali peaauhinna. Film jutustab kogu oma elu ema käpa all elanud vanapoisist, kes asub pärast ema surma koos tema laibaga pikale teekonnale mööda konarlikke Islandi teid selleks, et matta ema tema kodukülla.

"Tegemist on n-ö teekonna filmiga, kus on ühelt poolt üksjagu traagikat, nukrust ja kahetsust, aga teiselt poolt ka päris palju musta huumorit. Visuaalselt väga lummav film, kunstiliselt hästi tehtud, teisalt ka sooja inimlikkusega täidetud, mis teeb selle päris laiale vaatajaskonnale vaadatavaks," lausus filmikriitik Andrei Liimets.

Liimetsa sõnul paistab PÖFF-i tänavuse žürii valikutest, et rohkem hinnati vormilist meisterlikkust ja visuaalselt pilkupüüdvat filmikeelt. Vähem pöörati tähelepanu sisu päevakajalisusele.

"Minu jaoks see kindlasti parim ei olnud - minu maitse on midagi ühiskondlikumat või poliitilisemat. "Teekond emaga" oli pigem isiklikumal tasandil toimetavam film, aga tehniliselt on see väga-väga meisterlik teos. Ma arvan, et vaatajat nii Eestis kui ka mujal kõnetab see pildikeel - Islandi loodus lihtsalt on niivõrd kaunis. Imetlusväärset ja äratuntavat on palju," arvas Liimets.

Film jõuab Eesti kinolevisse järgmisel aastal.