Kinodesse jõuab dokumentaalfilm Georg Otsast

Alates 24. veebruarist jõuab kinodesse Jaak Järvine dokumentaalfilm "Bariton frakis". Film on pühendatud Georg Otsa teatri- ja kontserditegevusele.

"Eesti, aga ka maailmakultuuri seisukohast on oluline, et saime jäädvustada võimalikult paljude Georg Otsaga koos esinenud oluliste inimeste meenutused Otsa kunsti suurusest ja temast kui erakordsest isiksusest," kommenteeris filmi produtsent Karmo Kaasik.

Filmis saavad sõna Estonia teatri endised solistid Anu Kaal, Margarita Voites, Voldemar Kuslap, Mati Palm, Urve Tauts jt. Oma tähelepanekuid Georg Otsast kui põnevast loojanatuurist jagab Estonia teatri endine peanäitejuht Arne Mikk, isiklikemail teemadel peatub Georg Otsa õde Maret Purde.

Georg Otsa meenutavad ka mitmed Moskva ja Peterburi muusikategelased, nende hulgas Venemaa Suure Teatri endised solistid Irina Arhipova, Vladislav Pjavko, Klara Kadinskaja ja Aleksei Maslennikov, Peterburi Mihhailovski Teatri endised solistid Tamara Bogdanova ja Aleksander Švetsov ning dirigent Georgi Jeržemski.

Filmivõtteid toimusid nii Eestis, Soomes kui ka Venemaal Moskvas ja Peterburis. Filmi režissöör-stsenarist on Jaak Järvine, operaator Arvo Vilu, produtsent Karmo Kaasik. Filmi on tootnud Estfilm. Filmi toetajad on Tallinna linn, MTÜ Barklay De Tolly Sõprade Klubi, Saarte Filmifond ja mitmed erasponsorid.