Tartus R galeriis näeb Ukraina kunstniku illustratsioone lasteraamatule

Tartus R galeriis on sellest nädalavahetusest avatud Ukraina kunstniku Anna Ryazanova näitus "Mustikas ja maruline jooks". Näitusel on lasteraamatu illustratsioonid, mis on raamatukaante vahelt nüüd hoopis galeriiseintele jõudnud.

Näitusel "Mustikas ja maruline jooks" saab näha samanimelise raamatu illustratsioone. Raamatu autori Marge Pärnitsa sõnul tuli otsus teha raamatuillustratsioonidest ka näitus väga loomulikult.

"Sellised võimalused, kus kunstnik saab oma oskusi näidata, oma looduse ja loomade tajumise momente, on minumeelest hästi oluline. Ja tegelikult, kui me sattusime kokku galeriipidaja Marisega ühel näituse avamisel, siis ma kuidagi spontaanselt pakkusin välja, et äkki võiksime Anna piltide näituse ka siin teha," rääkis Pärnits.

Ukrainast pärit kunstnikule Anna Ryazanovale oli see esimene raamatu illustreerimise kogemus. Varem tegeles ta 3D-visualiseerimisega ja seinamaalingutega. Seekord on tegemist aga akvarellmaalidega ning kunstniku sõnul on ta akvarelle alati armastanud.

"Sest see on elus tehnika ja elus materjal. Ja kui ma õppisin Ukrainas kunstiinstituudis, siis see oli minu lemmikmaterjal," selgitas ta.

Kõik näitusel nähtavad maalid ongi originaalid, mis esmalt valmisid raamatule.

"Nad ongi tehtud pisut suuremana, et nad sisse skännides oleksid võimalikult teravad, raamatusse sellised säravad, raamatusse sobivad," ütles Pärnits.

Kuigi raamatute illustreerimine pakub väljakutseid, näeb kunstnik end ka edaspidi raamatuillustratsioonidega tegelemas.

"See on väga huvitav, seal on alati palju erinevaid ideid. Vahel on ideid nii palju, et ei tea, millest alustada," ütles Ryazanova.

Näitus on R galeriis avatud 6. maini.