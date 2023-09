Tristan Priimägi: Martin Scorsese filmides on vägivaldne isegi montaaž

9.-30. oktoobrini toimub Tallinnas kinos Sõprus ja Tartu Elektriteatris Martin Scorsese retrospektiiv. Programmi kuraator Tristan Priimägi ütles "OP-is", et tegemist on kõige suurema ja fokusseerituma ühe režissööri retrospektiiviga, mis Eestis kunagi tehtud.

Tristan Priimägi leidis, et Scorsese kõige huvitavamad filmid pärinevad tema varajasest karjäärist, vägivaldse indie-režissööri aegadest. ""Taksojuht", "Mean Streets", "Raging Bull" oleksid kõik Oscarit väärinud, aga nagu ikka, aeg jõuab teerajajatele hiljem järgi," ütles ta.

Karjääri edenedes muutusid Scorsese filmide eelarved üha suuremaks ning kasvasid ka filmide kassatulud. Priimäe sõnul saab üsna selgelt eristada kahte erinevat etappi tema loomingus. "Üks on 20. sajand, kus ta on indie-lavastaja nii eelarvete kui ka kassatulu poolest. Kuskil aastatuhande vahetuse paiku toimus midagi kummalist, filmide eelarved hüppasid saja miljoni kanti ja üle ning kõik filmid hakkasid tulema kasumisse ja ikkagi sadades miljonites kasumisse. Nii et üsna vanas eas leidis Scorsese endas tõelise blockbuster'ite lavastaja ning samas on ta alati iseendaks jäänud, räägib omaenda lugusid. On äärmiselt huvitav, et ta on kaks selgelt erinevat karjääri suutnud ühte isikusse kokku panna," rääkis Priimägi.

Scorsese filmides näeb kõige sagedamini mängimas Rober De Nirot ja Leonardo DiCapriot. Sageli figureerib ta ka ise oma filmides, mõnes väikeses episoodis või seinale pandud plakatis ning lisaks on ta oma filmides kasutanud ka oma ema ja isa. Rääkides Martin Scorsese käekirja erilisusest tõi Priimägi välja julguse. "Scorsese läheb hästi jõuliselt muusikasse, visuaali, läheb kaameraga otse sündmuste keskele. Mitte ainul filmi sisu ei ole vägivaldne, isegi montaaž on vägivaldne, hektiline, julge, otse peale minev. Tema lähenemine filmile on erakordselt kirglik ja seetõttu ta mulle ka väga meeldib," lisas ta.

Uudne ja julge on ka Scorsese filmide muusikakasutus. "Klassikalistes odavformaatides muusika kommenteerib pilti, kui on armastusstseen, siis kõlab taustaks romantiline muusika. Ta on ise kirjeldanud, et tema lapsepõlves kulgesid erinevad eluhetked soundtrack'i saatel, mis tuli kas jukebox´sist, autoraadiost või mõnest kolmandast kohast. Seetõttu on ka tema filmide muusika nagu taustaks ja üldiseloomustab seda situatsioon. Tihti tunduvad tema muusikakasutused võõristavad, aga samas need loovad hoopis uue tähenduse sellest konfliktist," rääkis Priimägi.