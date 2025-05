Keelesäuts. Kui huulilt kostab skibidi, siis kas ajus kasvab vamm?

Möödunud aastal otsustas kirjastus Oxford University Press, et aasta sõna tiitli peab pälvima ingliskeelne sõna brain rot. Kirjastuse andmetel kasutati ingliskeelset väljendit esmakordselt juba 19. sajandil, ent selle kasutus suurenes märkimisväärselt just viimase aasta lõikes, mil üha rohkem hakati arutlema sotsiaalmeedia liigkasutamisest tingitud mõjude üle.

Uudist kajastati 2024. aasta lõpus aktiivselt ka mitmes eesti meediaväljaandes, aga ka sotsiaalmeedias, kus muuhulgas pakuti, kuidas võiks väljend kõlada eesti keeles. Vastete seas võis kohata näites ajumädanikku, ajumäda, ajukõdu, aga ka ajuvammi. Neist viimane, ajuvamm, jõudis kärmelt ka EKI ühendsõnastikku, kus seda seletatakse kui inimese mõtlemisvõime ülimat mandumist, mida põhjustab sisutu, mõttetu, harilikult veebis ringleva info pidev tarbimine.

Tartu Ülikooli sotsiaalteadlaste läbi viidud slängikorjest nähtus, et mõned noored kasutavad väljendit ka tähistamaks käitumismustrit, kus inimesel on kinnismõte teatud teema, näiteks filmi või telesaate suhtes.

Ent ajumädaniku kasutus ei piirdu pelgalt vaimse või käitumusliku seisundi kirjeldamisega. Sõna võib tähistada ka absurdihuumoriga seotud Interneti sisu. Ajuvammilikud naljavideod on andnud hoogu mitmesuguste väljendite levikule, mida võib muuhulgas kohata ka eesti laste ja noorte kõnepruugis. Üks selline on näiteks skibidi, mis on tuttav ilmselt nii mõnelegi õpetajale ja lapsevanemale.

Väljendit hoogustas 2023. aastal loodud Youtube`i saade, mille peategelaseks on üks laulva mehe peaga vetsupott. See, mida skibidi täpsemalt tähendab, selgub kontekstist, kuid üldjoontes leitakse, et tegemist on tühisõnaga.

Ajuvammiliku hõnguga väljendite hulka kuuluvad näiteks ka sigma, mida kasutatakse nii-öelda kõva venna, aga ka millegi laheda tähenduses, rees, mis on lühendvorm sõnast karisma ja ohio, mis tähendab midagi veidrat.

Nii nagu moetrendid tulevad ja lähevad, nii ka Interneti trendid, mistõttu ei saa kindlalt väita, et nimetatud väljendeid võtavad tänapäeval lapsed kaasa ka täiskasvanuikka.