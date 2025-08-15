Kadriorus toimub teist korda välikino festival Elavad pildid

Festivali avapäev on pühendatud noorte loomingule ja värskele Eesti draamakomöödiale. Peakorraldaja Liisa Lukki sõnul soovivad nad festivaliga näidata, et pealekasvav filmi põlvkond on äge ja paljulubav.

Festivali avapäeval linastuvad noorte lühifilmid. Kavas on kuus õpilaslühifilmi, mida hindab tunnustatud žürii koosseisus Meel Paliale, Ester Kuntu ja Kaupo Kruusiauk. Võitja pääseb PÖFF-i noorte- ja lastefilmide festivali Just Film noorfilmitegija programmi.

Välikino festival pakub filmihuvilistele kinoelamust tähistaeva all. Isikupärase helikvaliteedi tagamiseks kasutatakse kõrvaklappe.

"Loodame festivaliga näidata, et film on äge ja uus pealekasvav filmi põlvkond on paljulubav," sõnas festivali peakorraldaja Liisa Lukk.

15. augusti õhtul linastub noortefilm "Pikad paberid."

16. augustil jõuab ekraanile kriitikute poolt kiidetud ja mitmeid auhindu võitnud draamafilm "Call Me by Your Name".

Elavad Pildid on 2023. aastal alguse saanud välikino filmifestival, mille eesmärk on rikastada Tallinna kultuurisuve ja tuua kvaliteetne kino looduse keskele. Festival keskendub mitmekesisele filmiprogrammile ja hubase atmosfääri loomisele, pakkudes meeldejäävaid filmiõhtuid.

Festival toimub 15.-16. augustil. Kadriorus Apollo platsil.