X!

Kadriorus toimub teist korda välikino festival Elavad pildid

Film
Välikino festival Elavad Pildid Kadriorus
Välikino festival Elavad Pildid Kadriorus Autor/allikas: Elavad Pildid festival
Film

Festivali avapäev on pühendatud noorte loomingule ja värskele Eesti draamakomöödiale. Peakorraldaja Liisa Lukki sõnul soovivad nad festivaliga näidata, et pealekasvav filmi põlvkond on äge ja paljulubav.

Festivali avapäeval linastuvad noorte lühifilmid. Kavas on kuus õpilaslühifilmi, mida hindab tunnustatud žürii koosseisus Meel Paliale, Ester Kuntu ja Kaupo Kruusiauk. Võitja pääseb PÖFF-i noorte- ja lastefilmide festivali Just Film  noorfilmitegija programmi.

Välikino festival pakub filmihuvilistele kinoelamust tähistaeva all. Isikupärase helikvaliteedi tagamiseks kasutatakse kõrvaklappe.

"Loodame festivaliga näidata, et film on äge ja uus pealekasvav filmi põlvkond on paljulubav," sõnas festivali peakorraldaja Liisa Lukk.

15. augusti õhtul linastub noortefilm "Pikad paberid."

16. augustil jõuab ekraanile kriitikute poolt kiidetud ja mitmeid auhindu võitnud draamafilm "Call Me by Your Name".

Elavad Pildid on 2023. aastal alguse saanud välikino filmifestival, mille eesmärk on rikastada Tallinna kultuurisuve ja tuua kvaliteetne kino looduse keskele. Festival keskendub mitmekesisele filmiprogrammile ja hubase atmosfääri loomisele, pakkudes meeldejäävaid filmiõhtuid.

Festival toimub 15.-16. augustil. Kadriorus Apollo platsil.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:40

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

12:25

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

12:08

Arvustus. Kui nad just surnud ei ole, siis elavad edasi

10:19

Galerii: Riin Maide ja Krista Mölder avasid Ars projektiruumis ühisnäituse

10:14

Kadriorus toimub teist korda välikino festival Elavad pildid

08:35

Rõuges toimub Agatha Christie 135. sünniaastapäevale pühendatud festival

14.08

Fotod: kunstitudengid päästavad Peril erilist seinamaali

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

14.08

Ööklubis Hall toimub kaheksas Dark Side of the Moon festival

14.08

Arvustus. Ihulik teekond armastuseni

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

12.08

Suri kirjanik Aino Pervik

14.08

Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

14.08

Arvustus. Ihulik teekond armastuseni

14.08

Fotod: kunstitudengid päästavad Peril erilist seinamaali

14.08

Ööklubis Hall toimub kaheksas Dark Side of the Moon festival

14.08

Arvustus. Ka lahtisest uksest sissemurdmine teeb häält

12.08

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

13.08

Kultuurifestivalil Särin astub üles ansambel Koer

13.08

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo