X!

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

Teater
Foto: Ken Mürk / ERR
Teater

Kuigi näitlejate peres kasvanud Theodor Tabor unistas noorena, et temast saab maailmakuulus jalgpallur, viis elu ta siiski teatrisse. Nüüd näeb teda vabakutselise näitlejana mitme teatri laval.

Theodor Tabor on sünnist saati teatrimaailmas sees olnud – tema ema on näitleja Garmen Tabor ja isa on näitleja Margus Tabor. Seetõttu on noor Tabor ise ka maast madalast laval olnud – näiteks mängis ta 2002. aastal Georg Malviuse lavastuses "Miss Saigon", mis ka Saksamaal tuuritas.

Kuid näitlejaks saamine ei olnud Tabori esimene unistus. "Minust pidi suur jalgpallistaar saama. Ma pidin Hispaaniasse FC Barcelonasse mängima minema, Ronaldinhoga partnerlust harjutama, aga elu tuli peale," kehitas ta õlgu.

Pärast gümnaasiumi lõppu asus Tabor esialgu valguskujundust õppima. Selleni viis töö teatris Theatrum. "Käisin ajateenistuses ära ja mõtlesin, et miks mitte minna valguskujundust õppima, siis saaks paremini seda tööd teha. Ühe aasta õppisin, siis tulid samas osakonnas katsed ja ei pidanud vastu, ikkagi läksin katsetele ja sain sisse," rääkis Tabor "OP-is", kuidas ta lõpuks siiski Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia näitlejana lõpetas.

Täna töötab ta vabakutselise näitlejana. "Ma ei ole seda sammu teinud, et kirjutan kuhugi teatrisse, et tahaks tulla tööle, mida vist peaks tegema. Mul on hea meel, et ma olen vabakutselisena saanud mitmes erinevas teatris käia ja kogeda, milline atmosfäär ja kuidas see töö selles konkreetses majas on. See on see tore osa sellest," lausus ta.

Oma senise karjääri ühe olulisema tööna tõi Tabor välja seriaali "Kes tappis Otto Mülleri?". Seda filmiti ajal, mis Tabor veel teatrikoolis õppis. "See oli üllatavalt äge, professionaalne ja võimas võtteplatsi kogemus. Kõik partnerid ja inimesed, kes erinevates ülesannetes töötasid. Kõik see töötas nagu masinavärk," kiitis ta.

30. septembril esietendub VAT teatris noortelavastus "Üksinda", mille fookuses on üksindus ja depressioon ning kuidas keeruliste tunnetega toime tulla. "Mul on tunne, et tänapäeval me ei puutu kokku inimesega, kes selle teemaga tuttav ei oleks. Vähemalt mingis eluetapis," nentis Tabor.

Järgmisel aastal astub ta aga lavale oma vanematega. "2026. aasta sügise lõpus on plaan jutustada üht perelugu, kus on ema, isa ja poeg. Andri Luuk kirjutab seda teksti. Eks näis, millest see täpsemalt räägib."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP", küsis Owe Petersell

Samal teemal

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:36

Galerii: QBA avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

14:30

Saksamaa plaadifirma andis välja albumi seni salvestamata Eduard Tubina teostega

13:37

Eriefektide juht: olen nagu leiutaja

13:00

Kunstnik Henrik Hürden: edu tuleb vaid töö ja pühendumuse kaudu

11:49

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

10:33

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

10:11

Night Tapes avaldas debüütalbumi

09:33

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

08:53

Professor: seto keel ja kultuur on maailmas hinnatud vääriskivid

08:23

Sinijärve raamatusoovitused: Andrus Kasemaa looming on süüdimatult tervendav

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.09

Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

24.09

Suri Itaalia filmitäht Claudia Cardinale

25.09

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

25.09

Siret Campbell: nii kõrgel püünel pole Eesti näitekirjandus varem olnud

25.09

Juhan Ulfsak: tunne, et maailm on kõige halvemas kohas, on jätkuvalt õhus

10:33

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

09:33

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

11:49

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

24.09

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

25.09

Galerii: Kumus avati Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo