Kultuuri kodu | August Pulst kogus vanavara, avas muuseume ja maalis akvarelle

Torist on pärit Tori hobune ja August Pulst. Ühelt poolt oligi tal hobuse jõud ja visadus. Ta oli selliste muuseumide loomise juures nagu Eesti Rahva Muuseumi Tallinna osakond ja Tallinna Eesti Muuseum. Ka oli Pulst Tallinna Vabaõhumuuseumi korraldamise juures. See on vanavara koguja ilusaim unistus, kui sul on terve vanaaja küla. Ja muidugi asutas ta Eesti esimese kihelkondliku muuseumi Torisse, kus esimene ese oli õllekann.

Ega see vanavara kogumine lihtne polnud. Tuli käia ukselt uksele. Kui oli heinaaeg, tuli minna heinamaale, kus inimestel olid käes kenad vikatid, rehad ja hangud. Aga kes neid siis ära sai anda, kui kibe tööaeg? Seda ei teadnud kunagi, kes või mis sind ees ootab. Mõnikord käratati ja aeti minema, teinekord jagatigi oma vanavara lahkelt.

Aga hingelt oli Pulst kunstnik. Ta oli üks esimese maailmasõja eel Riia linna kunstikoolis õppinud eestlasi. Seal omandas ta joonistusõpetaja kutse. Juba kooli ajal hakkas ta esinema näitustel. Pulsti lemmikud olid maastikud, linnavaated ja akvarellid. Tema ergas loodusetunnetus ja vahetu siirus asetavad tema maalid kindlale kohale eesti akvarelliklassikas.

*

