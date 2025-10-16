Kultuuri kodu | Film oli Arvo Kruusemendi armastus juba lapsest peale

X!

Kultuurkapitali 100. sünnipäeva puhul valmib tänavu lühiklippide sari "Kultuuri kodu", mis tutvustab läbi 2025. aasta Eesti kultuuri tähttegelasi. 99. klipis tehakse tänukummardus filmimees Arvo Kruusemendile.

Kuursement on soliidne ja hea rühiga, just selline mees, kes võiks kenasti mängida James Bondi. Näitlejana ta oma teed filmiilmas alustaski, aga hüppas siis teisele poole kaamerat.

Film oli Kruusemendi armastus juba lapsest peale. Kinno oli pileteid raske saada, aga Arvo tõi kodust kümme kanamuna, sokutas need kassaluugist sisse ja võis seejärel terve nädala filme vaadata.

Kui Tallinnfilm pakkus Kruusemendile, et ta võiks nüüd päris oma filmi teha ja ulatas talle kapis seisnud "Kevade" stsenaariumi, siis joovastust see Kruusemendis ei tekitanud. Stsenaarium oli tolmu ja teatraalsust täis. Siis sõitis Kruusement Palamusele, hingas sama õhku mis Oskar Luts ja tema tegelased ning hakkas filmile ise käsikirja kirjutama. Ja muidugi näitlejaid otsima – need lapsed, kelle ta välja valis, mäletavad seniajani Kruusemendi hüüatust: "Möga!" Siin ei tehtud hinnaalandust kellelegi, isegi mitte lastele.

"Kevadele" järgnesid "Suvi" ja "Sügis". Eesti filmis pole teist sellist triloogiat, kus oodatakse näitlejate kasvamist.

*

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.

Toimetaja: Karmen Rebane

