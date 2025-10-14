X!

Kultuuri kodu | Malle Leisi loomingust leiab iga vaataja endale midagi

Kultuuri kodu
Foto: Hannes Lintrop
Kultuuri kodu

Kultuurkapitali 100. sünnipäeva puhul valmib tänavu lühiklippide sari "Kultuuri kodu", mis tutvustab läbi 2025. aasta Eesti kultuuri tähttegelasi. 97. klipis tehakse tänukummardus maalikunstnik Malle Leisile.

Kui vaadata Malle Leisi maale, sundimatuid ja psühhedeelseid, siis tundub, et tõelised lillelapsed liikusid toona hoopis Eestis. See on värvide, taimede ja lillede džungel, kust ei tahagi välja tulla.

"Minu meelest on meil nii palju halli, vihmast ja külma aega. Kui hakata seda veel üles ka maalima, on nagu kurb. Suvest ja kevadest on kogu aeg puudus," on Leis öelnud.

Juba väga väikesel Malle Leisil olid alati omad peenrad. Aegamööda kujunes arusaamine, et taimede abil saab teha kõike seda, mida geomeetriliste kujundite või abstraktse kunsti vahenditega. Maalikunstis on kõik võrdsed – inimesed, loomad ja taimed, nii geomeetria rangus kui abstraktse maali vabadus.

Kui Leisi piltidele ilmuvad inimesed, on nad rõhutatult isikupäratud. Ilma lausa tardunud, nagu oleks Leis inimese kätte saanud hetkel, mil ta on kas sügavas mõttes või mõttepausil. Teinekord näevad nad jälle justkui miskit avastuslikku.

Ühelt poolt oli Leis avangardrühmituse Ank liige, mis vastandus toonasele Nõukogude kunsti ideoloogiale. Samas sai temast ametlikult tunnustatud noor kunstnik. Põhjus peitus ilmselt selles, et Leisi kunstis on lihtne ja üldmõistetav sõnavara kombineeritud rafineeritud süntaksiga. Tulemuseks on pilt, kus iga vaataja leiab midagi endale.

Leis sai varakult tuntuks nii kodus kui välismaal. Juba aastal 1976 nägi tema töid USA näitusel "New Art From Soviet Union". Vilgas töö jätkus aastakümneid. Kokku sai pilte umbes tuhat.

*

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:17

Otse kell 15.30: avalik arutelu "Muusikahariduse jätkusuutlikkus: kuidas tagada muusikute järelkasv?"

10:08

Sinefiil | "Kontinentaal '25" pakub Radu Jude sotsiaalkriitikat senisest hoopis talitsetumas laadis

09:44

Otseülekanne: oskuskeelepäeval küsitakse, kas eesti teaduskeel suudab ajaga sammu pidada

08:05

Arvustus. "Üksinda" kui uksepaotus koolinoorte mäslevasse sisemaailma

08:00

Kultuuri kodu | Malle Leisi loomingust leiab iga vaataja endale midagi

13.10

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

13.10

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

13.10

Märt Kivi: tänu Heino Parsile on eesti animatsioon väga ainulaadne

13.10

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

12.10

Xenia Joost: kultuuritoetused peavad toetama arengut, mitte ellujäämist

13.10

Kadi-Ell Tähiste: kultuuri kobarkriisile tuleks läheneda valdkonnapõhiselt

10.10

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed

13.10

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

12.10

ETV2 eetrisse jõuab Pärnu filmifestivali võitnud Kullar Viimse dokfilm "Torn"

11.10

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

13.10

Kultuuri kodu | August Pulst kogus vanavara, avas muuseume ja maalis akvarelle

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo