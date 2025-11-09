Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

Ettevõtja Marti Hääl rääkis Vikerraadios, et spordiinimesed on paremini ära õppinud eraraha küsimise oma projektidele, kultuuriinimeste puhul on vahel tunda võõristust, et hästi nagu ei sobi küsida. Ettevõtja Ivo Volkovi sõnul on selline hirm täiesti asjatu ja üles tuleks leida ettevõtjad, kellele on südamelähedane just sinu valdkond.

"Kui "Klassikatähed" tahtsid uuesti eetrisse saada, jõudis Kultuuripartnerluse kaudu meieni ka küsimus, et kas ja kes saab aidata ja et formaat on ümber vaadatud, ERR leidis võimaluse, kuidas teha saadet säästlikumalt, kas tulete kampa," selgitas Ivo Volkov, miks Merko tänavu "Klassikatähtede" eetrisse jõudmist toetas.

""Klassikatähtede" olemus klapib väga hästi sellega, mida Merko on endale südameasjaks võtnud arendada ehk noored ja noortele võimaluse andmine. Andsimegi kiusatusele järgi,"lisas Volkov.

Marti Hääl Alexelast tõi välja, et sageli kõnetavad ettevõtjaid need valdkonnad ja projektid, millega ettevõtte omanikud või juhtkond on lähemalt kokku puutunud ja aastakümneid kokku kasvanud, näiteks Alexela toetab ratsasporti.

Hääl tõdes, et raha ümberjagamisest riigi poolt raha juurde ei tule. "Diskussioon võiks keskenduda sellele, kas ja kuidas kultuuri raha juurde saaks. "Rahamaa" on nii pealkirja kui projektina hea näide sellest, kus publik võttis etenduse nii hästi vastu, et teater oleks kindlasti võimeline teenima rohkem omatulu. Mõte on selles, et kultuur peaks olema kättesaadav, aga mulle tundub, et seda on võimalik tagada ikkagi ka niimoodi, et kättesaadavus kultuurile, mida ei ole võimalik raha puudusel enam teha, ei ole midagi väärt. Tuleb teha ikkagi seda tasakaaluharjutust, kuidas saada eelarve kokku ja nii, et kultuur kättesaadavaks ka jääks," tõdes Hääl.

"Näiteks ainuüksi nutikam diferentseeritus piletimüügil. Toon alati selle lennukipiletimüügi näite. Sellel põhimõttel, kuidas lennukipileteid müüakse, oleks võimalik kindlasti erinevatel etendusasutustel oma tulu mõjutada ja muuta," selgitas Hääl.

Volkovi sõnul võiks riik teha toetusmehhanismi võimalikult lihtsaks, et ettevõtjatel oleks võimalik kultuuri paremini toetada. "Et eraraha saaks headele asjadele juurde, et need tegemata ei jääks. Praegu ei saa näiteks Merko või mõni teine ettevõte "Klassikatähti" otse toetada, sest ERR-i seadus ei luba seda," tõdes Volkov. "Loomulikult mõistan, mis on selle taga, et seadus on selline, et riiklik ajakirjandus peab olema täiesti sõltumatu."

Hääl tõdes, et sport paistab teles ja trükimeedias rohkem silma ja seetõttu võib jääda mulje, et toetused on spordivaldkonnas suuremad ja võib-olla nii ongi.

"Pigem on küsimus selles, et spordiinimesed on natuke varem toetuste küsimusega alustanud ja ka paremini ära õppinud selle, kuidas eraraha küsida ja kaasata. Kultuuriinimestel on vahel tunda võõristust, et hästi nagu ei sobi küsida, aga see on täiesti asjata. See, kui tullakse enesekindlalt ja uhkusega oma asja ajama ja sealhulgas küsitakse tuge, siis see on kindlasti edukam, kui väga hästi ei taha küsida, siis jätad mulje, et sa ise ei ole ka päris kindel, kas see asi on seda toetust väärt," tõdes Hääl.

Volkovi sõnul on ettevõtjatel südamelähedased ja väljakujunenud eelistused. "Eks need on seotud ka inimeste iseloomudega."

Hääle sõnul otsisid erinevad spordialad ettevõtjaid, kes olid selle alaga kunagi toimetanud ja proovisid nad ära rääkida, et nad tuleksid alaliidu juhatusse. "Põhimõtteliselt oli toetus garanteeritud," nentis Hääl. "Väärtus ei seisnenudki milleski muus, kui et vajutati selle inimese sellele sotsiaalsele närvile, mida ta on kunagi teinud. Ka kultuuriinimesed mõtleksid selle peale, et on ettevõtjaid, kes lapsepõlves või noorena tegelesid mõne hobi või harrastusega, see kindlasti seda distantsi kokkuleppe saavutamiseks lühendab oluliselt."