X!

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

kultuur
Foto: Ken Mürk/ERR
kultuur

Ettevõtja Marti Hääl rääkis Vikerraadios, et spordiinimesed on paremini ära õppinud eraraha küsimise oma projektidele, kultuuriinimeste puhul on vahel tunda võõristust, et hästi nagu ei sobi küsida. Ettevõtja Ivo Volkovi sõnul on selline hirm täiesti asjatu ja üles tuleks leida ettevõtjad, kellele on südamelähedane just sinu valdkond.

"Kui "Klassikatähed" tahtsid uuesti eetrisse saada, jõudis Kultuuripartnerluse kaudu meieni ka küsimus, et kas ja kes saab aidata ja et formaat on ümber vaadatud, ERR leidis võimaluse, kuidas teha saadet säästlikumalt, kas tulete kampa," selgitas Ivo Volkov, miks Merko tänavu "Klassikatähtede" eetrisse jõudmist toetas.

""Klassikatähtede" olemus klapib väga hästi sellega, mida Merko on endale südameasjaks võtnud arendada ehk noored ja noortele võimaluse andmine. Andsimegi kiusatusele järgi,"lisas Volkov.

Marti Hääl Alexelast tõi välja, et sageli kõnetavad ettevõtjaid need valdkonnad ja projektid, millega ettevõtte omanikud või juhtkond on lähemalt kokku puutunud ja aastakümneid kokku kasvanud, näiteks Alexela toetab ratsasporti.

Hääl tõdes, et raha ümberjagamisest riigi poolt raha juurde ei tule. "Diskussioon võiks keskenduda sellele, kas ja kuidas kultuuri raha juurde saaks. "Rahamaa" on nii pealkirja kui projektina hea näide sellest, kus publik võttis etenduse nii hästi vastu, et teater oleks kindlasti võimeline teenima rohkem omatulu. Mõte on selles, et kultuur peaks olema kättesaadav, aga mulle tundub, et seda on võimalik tagada ikkagi ka niimoodi, et kättesaadavus kultuurile, mida ei ole võimalik raha puudusel enam teha, ei ole midagi väärt. Tuleb teha ikkagi seda tasakaaluharjutust, kuidas saada eelarve kokku ja nii, et kultuur kättesaadavaks ka jääks," tõdes Hääl.

"Näiteks ainuüksi nutikam diferentseeritus piletimüügil. Toon alati selle lennukipiletimüügi näite. Sellel põhimõttel, kuidas lennukipileteid müüakse, oleks võimalik kindlasti erinevatel etendusasutustel oma tulu mõjutada ja muuta," selgitas Hääl.

Volkovi sõnul võiks riik teha toetusmehhanismi võimalikult lihtsaks, et ettevõtjatel oleks võimalik kultuuri paremini toetada. "Et eraraha saaks headele asjadele juurde, et need tegemata ei jääks. Praegu ei saa näiteks Merko või mõni teine ettevõte "Klassikatähti" otse toetada, sest ERR-i seadus ei luba seda," tõdes Volkov. "Loomulikult mõistan, mis on selle taga, et seadus on selline, et riiklik ajakirjandus peab olema täiesti sõltumatu."

Hääl tõdes, et sport paistab teles ja trükimeedias rohkem silma ja seetõttu võib jääda mulje, et toetused on spordivaldkonnas suuremad ja võib-olla nii ongi.

"Pigem on küsimus selles, et spordiinimesed on natuke varem toetuste küsimusega alustanud ja ka paremini ära õppinud selle, kuidas eraraha küsida ja kaasata. Kultuuriinimestel on vahel tunda võõristust, et hästi nagu ei sobi küsida, aga see on täiesti asjata. See, kui tullakse enesekindlalt ja uhkusega oma asja ajama ja sealhulgas küsitakse tuge, siis see on kindlasti edukam, kui väga hästi ei taha küsida, siis jätad mulje, et sa ise ei ole ka päris kindel, kas see asi on seda toetust väärt," tõdes Hääl.

Volkovi sõnul on ettevõtjatel südamelähedased ja väljakujunenud eelistused. "Eks need on seotud ka inimeste iseloomudega."

Hääle sõnul otsisid erinevad spordialad ettevõtjaid, kes olid selle alaga kunagi toimetanud ja proovisid nad ära rääkida, et nad tuleksid alaliidu juhatusse. "Põhimõtteliselt oli toetus garanteeritud," nentis Hääl. "Väärtus ei seisnenudki milleski muus, kui et vajutati selle inimese sellele sotsiaalsele närvile, mida ta on kunagi teinud. Ka kultuuriinimesed mõtleksid selle peale, et on ettevõtjaid, kes lapsepõlves või noorena tegelesid mõne hobi või harrastusega, see kindlasti seda distantsi kokkuleppe saavutamiseks lühendab oluliselt."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, intervjueeris Margit Kilumets

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:14

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

09:50

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

09:10

Arvustus. "Frankenstein" ehk ühe koletise elu

09:00

Elin Kard: vabakutselisi nähakse endiselt heidikutena, kellega ei peaks tegelema

01:35

Galerii: Tallinna jõudis šoti näitleja James McAvoy Uuendatud

08.11

Erkki Otsman: läbi Édith Piafi lähedaste on mul side ka tema endaga

08.11

Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati Kadri Mälgu ülevaatenäitus

08.11

Tiina Lokk pälvis Poola riigilt Maria žaboo

08.11

Bruno O'Ya nimelise noore filminäitleja stipendiumi pälvis Ursel Tilk

08.11

Näitleja Juozas Budraitis: "Viimse reliikvia" võttel juhtus raske õnnetus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01:35

Galerii: Tallinna jõudis šoti näitleja James McAvoy Uuendatud

09:50

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

07.11

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu

09:00

Elin Kard: vabakutselisi nähakse endiselt heidikutena, kellega ei peaks tegelema

07.11

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

07.11

Selgusid Grammyde nominendid

07.11

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värskendavalt

03.11

Minu elu muutnud raamat | Anu Kella mõtisklus raamatutest ja lugemisest

08.11

Bruno O'Ya nimelise noore filminäitleja stipendiumi pälvis Ursel Tilk

04.11

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo