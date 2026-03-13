Uue muusika reede: The Pussycat Dolls, Sibyl Vane, James Blake, Kim Gordon jt

Uued singlid Sibyl Vane'ilt ja Maria Kallastult, uue albumid James Blake'ilt, Kim Gordonilt ja Jack Harlow'lt ning indie'st, elektroonikat ja alternatiivset rokki Skandinaaviat. Uue muusika reedes olemas kõik see ja nii mõndagi veel.

Maria Kallastu – "Uuesti"

27. märtsil näeb ilmavalgust Maria Kallastu kauaoodatud debüütalbum, millelt Kallastu jagab viimase singlina kõrgete ja madalate bitrate'idega mänglev ning digitaalsetes kiirendikoridorides surfavat lugu "Uuesti". Lugu valmis Kallastu sõnul juba paar aastat tagasi koos elektroonilise muusika produtsendi Luurel Vargaga. "Valasime terve hinge välja seda lugu tehes paar aastat tagasi, tõeline pisarakiskuja keset tantsupõrandat," sõnas artist.

Taavi-Peeter Liiv – "Jojo"

Taavi-Peeter Liiv kuulutab uue singliga välja aprilli lõpus ilmuva albumi. ""Jojo" on mõnus elujaatav kevadine litter, mille tegemisele aitasid kaasa sõbrad ja bändikaaslased Jon Mikiver trummidel ja Hyrr Innokent Vainola soolokitarril. Laulu mängis kokku ja masterdas José Diogo Neves. Tahtsin teha hea minekuga lugu, milles oleks jõudu ja rõõmu," rääkis artist ise.

Maaria – "Oota Mind Ära"

Maaria ehk Maaria Õun avaldas oma esimese singli. Coldwave'iliku "Oota mind ära" valmimisele aitasid kaasa veel Rihhard Kuld kitarril, taustavokalist Mihkel-Mattias Tähemaa ning miksija ja masterdaja Juho Mäntynen.

35maffia – "Sydames"

Eikusagilt välja lennanud 35maffia lugu "Sydames" on kaheksa päevaga kogunud Spotifys üle 125 000 tuhande kuulamise. Salapärase rühmituse selle aasta kolmas singel jättis edetabelites kaugele seljataha isegi Nublu. 35maffia kohta saab lähemalt lugeda bändiga tehtud esimeses intervjuus.

Sibyl Vane – "Can't Keep It Together"

Sibyl Vane'i naistepäeval ilmunud singel "Can't Keep It Together" juhatab sisse bändi neljanda stuudioalbumi "Vortex", mis ilmub digitaalselt 27. märtsil. "On palju inimesi, kes kannatavad mõranevate või mittetoimivate suhetes. Selle laulu ja video mõte on suunata tähelepanu sellele, mida koospüsimine tegelikult tähendab ja kui keeruline millegi koos hoidmine igapäevaelus võib olla," ütles Sibyl Vane'i laulja ja kitarrist Helena Randlaht, kes on ka loo sõnade autor. Muusikavideo režissöör on Marta Pulk, visuaalse maailma lõi kunstnik Flo Kasearu.

Laura Põldvere ja Argo Vals – "Love In The High"

Selle nädala ootamatuima koostöö auhinna võib vist ilma pikemalt mõtlemata anda Laura Põldverele ja Argo Valsile ning nende ühisele rokkloole. "Kirjutasin "Love In the High" loo juba aastaid tagasi, kuid tundsin, et midagi on puudu. Sinna ta sahtli põhja konutama jäigi. Eelmisel suvel sõitsin Kihnu filmima räppar AG muusikavideot ning kohtusin praamil üle pikkade aastate Argoga. Algul olin nii "juhe", et ei tundnud Argot äragi! Vahetasime omavahel veidi mõtteid ning juba paariminutilise vestluse lõppedes lootsin, et just Argo võiks olla selle sahtliteose elustajaks ning tordile kirsi loojaks," rääkis Põldvere.

Kiki – "Öörahu"

Möödunud aastal pikalt Raadio 2 edetabelis püsinud ning aasta lõpus ka Aastahiti galalt aasta debüüdi auhinnaga lahkunud Kiki uus singel räägib öödest, mis venivad pikale. "See on lugu neist hetkedest, kus kojuminek lükkub aina edasi ja järgmine peatus on seal, kus keegi on valmis veel natuke istuma ja juttu ajama. Kui kuskil veel tuli põleb, siis sinna ka suund võetakse," teatas artist. Singli produtsent on kitarrist Hendrik Õuemaa. Muusikavideo võttis üles ja pani kokku Jakko Raik.

James Blake – "Days Go By"

James Blake 11. album "Trying Times" on tema 15 aastat kestnud karjääris esimene, mille ta andis ise välja. 47 minutit vältava albumi peal mängib Blake nii oma kuutõbise ambient-popiga, hiphopi, RnB', tantsumuusikaga ning Dizzee Rascali ja grime'iga nagu loos "Days Go By".

Olof Dreijer ja Maman – "Echoed Dafnino"

Rootsist pärit Olof Dreijer duost The Knife teatas, et 8. mal on oodata tema uut albumit "Loud Boom" ning esimese singlina sellelt jagas ta koos Sudaanist pärit laulja Mamaniga valminud lugu.

Theodora – "Miss Kitoko"

22-aastane Prantsuse-Kongo laulja ja laulukirjutaja avaldas uue singli, kus ta kallab endale omaselt ühte kastrulisse kokku nii lääne popi, kariibi kui ka Aafrika muusika mõjutused.

Jack Harlow – "Say Hello"

USA räppar Jack Harlow avaldas oma üheksanda albumi "Monica", mille pealt leiab väga rahulikus, sumedas ja lounge'ilikus rütmis liikuvad üheksa lugu.

Kim Gordon – "Nail Biter"

Kim Gordon avaldas reedel oma kolmanda sooloalbumi "Play Me", mille produtseeris hiphopi ja alternatiivse popmuusika produtsent Justin Raisen, kes vastutas ka Gordoni 2024. aasta ilmunud ja väga hästi vastu võetud "The Collective'i" produktsiooni eest. Üldiselt jätkab Gordon sama rada ning segab eksmperimentaalset ja kõhedat trap'i psühhedeelsema rokiga, vahel viskab sekka ka trip-hopp'i.

Iceage – "Star"

Vahepeal sooloprojektidega tegelenud Elias Rønnenfelt tõi bändi uuesti kokku ja üheskoos Taani rokkbänd Iceage pärast viieaastast pausi välja uue singli "Star".

The Pussycat Dolls – "Club Song"

Nullindate üks populaarsemaid tüdrukutebände The Pussycat Dolls (TPD) eesotsas Nichole Scherzingeriga avaldas pärast kuueaastast pausi uue singli, mis anti välja iseseisvalt. 2019. aastal kokkutulemisest teatanud TPD jõudis avaldada ühe singli ning kuulutada välja pandeemia tõttu ära jäänud tuuri. Möödunud aasta sügisel lõppesid kohtuvaidlused bändi asutajaga, kes comeback'ist kõrvale jäeti. Märtsikuust võis erinevate kontsertareenidel märgata ka reklaame, millel seisavad sloganid TPD hittlugudest nagu "Don't Cha" ja "Stickwitu". Juunikuust asutaksegi juba Ameerika turneele ning septembris jõutakse ka Euroopasse. Alustatakse Kopenhaagenist, mis on ka Eestile kõige lähem kontsert.

YG – "State Of Emergency"

Comptoni räppar YG annab päris pikale veninud albumitsükli viimasel singlil põrkaval aga omamoodi skeletaalsel biidil teada, mis ta asjadest arvab.

ML Buch – "Untitled 2016 2026"

Ja veel Taani muusikat. Kindlasti nii mõnegi üllatuseks 2023. aastal oma albumiga "Suntub" kultuuriportaali aasta albumite edetabelis 19. kohale maandunud ML Buch jagas Youtube'is uut nimetut lugu, mille kirjelduses seisab: "mõtlesin, et võiks selle loo aastast 2016 ära lõpetada".

Concrete Boys – "285"

Lil Yachty asutatud räpipunt Concrete Boys avaldas nädala alguses oma teise albumi "It's Us Vol.2", millelt leiab ka Eesti noorte produtsentide, Emildollaze ja Prodpili tehtud loo "285".

Bassvictim – "Home"

Londonis tegutsev duo Bassvictim, kes sai oma 2024. aasta albumiga "Basspunk" parajalt tähelepanu, naaseb uuel EP-l "?" peaaegu äratundmatuseni maha rahunenud muusikaga. Digitaalne tantsupopi-hakklihamasin on asendunud veiderdava ja kohati kammerliku indie-folgiga.

Thundercat ja Willow – "Thunderwave"

Thundercati peagi ilmuva albumi külaliste nimekirjaga, kus kohal juba Lil Yachty, Flying Lotus ja Mac Miller, liitub ka Willow.

Haute & Freddy – "Femme Hysteria"

Los Angelese duo Haute & Freddy avaldas süntpopise 13 looga debüütalbumi "Big Disgrace".

