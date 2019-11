Kaspar Viilupi PÖFFi-minutid: ilus Ameerika muinasjutt ja sõge Saksa kainik

Alati on tore filmifestivalil avastada midagi uut. Värskeid käsitlusi, mida varem näinud pole. Pööraseid lugusid, mis löövad pahviks. Eksperimente, mis võtavad kukalt kratsima. Samas on aga omaette väärtus ka selles, kui näed midagi täiesti klassikalist ja vaat et isegi turvalist – aga kui see on tehtud suure südamega, siis on raske midagi paremat soovida.

"Tagaotsitav" ("Dreamland")

Režissöör: Miles Joris-Peyrafitte

Seni nähtud PÖFF-i filmidest on "Tagaotsitav" kindlasti kõige ootamatum pärl, mille programmi koostajad on üles korjanud. Täielik A-kategooria näitlejate tipp – alustades Margot Robbiega lõpetades Garret Hedlundiga, kes saab küll ekraanil olla vaid paar minutit – ja eepiline filmimaailm panevad kukalt kratsima, et kuidas film on viimased pool aastat täielikult radari alt läbi jooksnud ning Eestis toimus sellise kaliibriga linateose Euroopa esilinastus. Kiitus PÖFF-ile, pole midagi öelda.

Ühelt poolt võib see olla märk, et ega kellelgi pole enam isu sellist klassikaliste vesternlike üleelusuuruste Ameerika muinasjuttude vastu. Poiss armub tüdrukusse, aga tüdruk on paheline ja viib muidu viisaka poisi halvale teele. Kas selline film saab – ja peab – üldse midagi uut öelda? Selle tuttavlikkuse kõrval on sellist lugudes aga midagi kütkestavad ning Miles Joris-Peyrafitte suudab selle filmimaagia väga usutavalt ekraanile tuua.

"Tagaotsitav" ("Dreamland") Autor/allikas: Kaader filmist

"Tagaotsitav" on just poolteist tundi pretensioonitut meelelahutust, midagi sellist, mille kohta võib isegi öelda "selliste ilusate lugude pärast ma filme armastangi". Inimesed on ilusad. Võttekohad on ilusad. Elu võtab ootamatuid pöördeid ja paneb vaatajat nii naerma kui nutma. See on muinasjutt, aga kas me mitte ei otsigi kinoekraanilt just midagi sellist, mis paneb unustama argimured ja viib mõneks ajaks rändama kohtadesse, kuhu ehk muidu ei satukski?

Muidugi, variant on vaadata aastakümnete tagust "Bonnie ja Clyde'i", sest lugu on ju praktiliselt sama, aga head uusversioonid ei tule kunagi kahjuks. Kõigi filmikatsetuste ning raskepäraste draamade kõrvale üks kerge, aga mitte tingimata naiivne film.

"Tagaotsitav" linastub 24. novembril kell 20.45 Solarise Apollo kinos ja 1. detsembril kell 20.30 Coca-Cola Plazas.

"Süsteemi error" ("System Crasher")

Režissöör: Nora Fingscheidt

Pole raske mõista, miks on Saksamaa otsustanud parima võõrkeelse filmi Oscari nominendiks esitada just Nora Fingscheidti "Süsteemi errori". Pealtnäha on film küll valus ja ehk isegi dokumenteeriv sotsiaalne draama, mis räägib ühest taltsutamatust lapsest ning sellest, kuidas ta tõesti ei sobitu süsteemi – jääb mulje, et ükski lastekodu, kool ega muu hoolekandeasutus ei suuda tema hullumeelse käitumisega hakkama saada. See aga ei ole edasi antud kuivalt ega steriilselt, vaid pigem on ka kogu kahetunnine film kui üks pöörase tempoga kihutamine.

Näitlejanna Helena Zengel mängib probleemidega last erakordselt dünaamiliselt. Jah, vaataja läheb ilmselt närvi, et miks on üks laps niiviisi üle käte läinud ja kuidas siis keegi ei suuda sellist kaaki ohjeldada, aga see on vaid üks poolus. Zengeli kehastatud Benni ei ole mingi südametu deemon, vaid tal on siiski ka omad mured ja rõõmud, me näeme hetki, kui ta on tegelikult üks tõeliselt heatahtlik ja südamlik laps. Lihtsalt järgmisel hetkel võib ka kõige tühisem asi tema süütenööri põlema panna ning plahvatab energiapomm, millel on kohati hirmuäratavad tagajärjed.

"Süsteemi error" ("System Crasher") Autor/allikas: Kaader filmist

Vaatamata sellele, et "Süsteemi error" kuulub Justfilmi programmi, sobib see eelkõige siiski täiskasvanud vaatajatele. Benni käitumisprobleemide tagamaad ning teda ümbritsevate inimeste raskused võivad jäävad noorematele vaatajatele segaseks, sest otseste selgituste asemel avaneb kontekst vaatluste käigus. Kaamera esindabki tihti just Benni vaatepunkti ning vaataja kistakse justkui pöörase lapse pähe, mistõttu pakutakse vastuseid tihti segapaisatult ja koos hektilise rähklemisega.

Vaatamata sellele, et keskmes on keerulised teemad ning kohati on "Süsteemi error" ikkagi väga raske vaatamine, ei mõju film rusuvalt. Kõigi pahategude ja lolluste kõrval näeb seal ka palju armastust ja lootust, hoolt ning kirge. Tugev karakteridraama, mis mängib filmivormiga ja tutvustab üht uut geniaalset lapsnäitlejat – juba on Helena Zengel kindlustanud endale rolli Paul Greengrassi uues linaloos.

"Süsteemi error" linastub 20. novembril kell 18.00 Solarise Apollo kinos, 27. novembril kell 13.30 Coca-Cola Plazas ja 28. novembril kell 13.30 Tartu Elektriteatris.