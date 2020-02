Peeter Raudsepp: "Ilma sinuta" pakub Ülle Lichtfeldtile tema näitlejakarakterile väärilist rolli

Lavaloos "Ilma sinuta" otsib hukkunud kirjaniku naine pääsu leinast. Peaosalist mängiva Ülle Lichtfeldti sõnul oli roll talle väga raske.

"Selle loo puhul ongi see, et sa pead olema aus ja julgema olla alasti selles mõttes, et sa julged oma hinge alasti koorida. Selle loo puhul ei anna valetada ja enda sees peab nii palju asju välja kaevama, mille tegelikult oled ära talletanud," rääkis Lichtfeldt "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja Peeter Raudsepa sõnul oligi Florian Zelleri "Ilma sinuta" Rakvere teatris lavale toomise valikul üks kaalukeel see, et Ülle Lichtfeldtile sai pakkuda tema näitlejakarakterile väärilist rolli.

"See lugu on naise armastuse lugu ja mul on väga hea meel, et Ülle Lichtfeldt ongi just selline naine, kelles on kõik need tahud olemas, mis on Anne Wenderis, kes on loos peategelane. Ega sellise tragöödiapotentsiaaliga näitlejannasid, kes kõige selle juures usutavaks ja publikusõbralikuks jääksid, palju ei ole. Siin on väga palju Üllet ja meid kõiki ennast. Selliste materjalidega sa kaevud iseendasse ja võtad sealt. See on selline puhastav lugu."

Ülle Lichtfeldti ja Peeter Raudsepa kõrval löövad lavastuses "Ilma sinuta" kaasa Eduard Salmistu ja Jaune Kimmel.