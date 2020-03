Näitus Adamson-Ericu muuseumis koondab Olev Subbi loometee esimese süvenemise perioodi aastatest 1963–1980. Eesti NSV-s võitis ta oma kujundimaailma värskusega tähelepanu.

Luues nihestatud ruume, linnu ja maastikke, otsis ta nii esteetilisi kui ka inimlikke väärtusi ning vormis need oma isikupärasesse maaliloomingusse. Hõrgud, erinevates maaližanrites teosed, milles on Eestimaa ja ideaalmaailma kokkupuuteid, tõstsid Olev Subbi loomingu kõrgtasemele just sellel ajaperioodil.

Jätkame teoste tutvustusi aprillist alates pisut pikema ajavahega ning loodame pärast eriolukorra lõppu kohtuda publikuga juba kunsti keskel. Olge terved!