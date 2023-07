Keelesäuts. Koerakäpamees rikkus pulmad

Kõige levinum sõna kutsumata inimese kohta on ilmselt kontvõõras. Nii võib ajakirjanduseski kohata pealkirju, nagu "Ajakirjanik pääses kontvõõrana Euroopa Liidu kaitseministrite videokohtumisele" või "Tippkokk Gordon Ramsey rikkus kontvõõrana noorpaari unistuste pulmad".

Rahvaetümoloogiliselt on sõna kontvõõras püütud seletada kui võõrast külalist, kellele on jäänud peosöögist üksnes kondid. Kondid said endale siiski koerad, mistõttu peaksid hoopis nemad olema tegelikud kontvõõrad. Teaduslikuma käsitluse järgi on liitsõna esiosa konti peetud jäänukiks vanast uurali sõnast, mis tähendab 'kasetohust märssi' ehk siis kutsumata külaline tuli peole tühja märsiga, kuhu sai panna kaasaviimiseks peoroogade jääke.

Varasemalt on kontvõõraks käimise komme vägagi levinud olnud, millest annavad tunnistust selle mõiste ohtrad sünonüümid. Jätkates kont-alguliste sõnadega tähistavad kutsumata võõrast veel kontjalg, kontkülaline, kontkaabakas, kontlane või sellised, nagu kapuline, kiimaline, koerkäpaline, kutsukapaline, laiakäpamees, nogiline, päriline jne.

Niisiis oleks pealkiri "Tippkokk Gordon Ramsey rikkus koerkäpamehena noorpaari unistuste pulmad" ilmselt veelgi parem klikimagnet.