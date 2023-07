Keelesäuts. Tehnoloogiaajastu kratt

Tehisintellekt on populaarsust koguv teema. Kuna uudiseid selle arengutest tarbime peamiselt inglise keeles, kipub teemast kõneldes olema raske leida sobivaid eestikeelseid vasteid. Näiteks tehisintellektiga paralleelset kõlab sageli AI - lühend inglisekeelsest fraasist artificial intelligence.

Tehisintellekti all peetakse silmas nii samanimelist arvutiteaduse haru kui ka tehnoloogiat, mille arendamisega see tegeleb.

Thisintellekti kui tehnoloogia võib jagada kitsaks ja üldiseks. Kitsa tehisintellekti (ingl narrow artificial intelligence) tähenduses on uue kasutuse leidnud tabav ja kodune sõna kratt.

Kratte luuakse konkreetse ülesande täitmiseks, näiteks võivad nad aidata tuvastada kõnelejat, tõlkida tekste või mängida malet. Kuigi kratid on õppimisvõimelised, siis väljaspool oma funktsiooni jäävad nad jänni – näiteks ei oska malekratt ennustada homset ilma. Nagu mütoloogilisel kratil, puuduvad ka tehiskrattidel tegelikult inimlikud omadused, kuigi nad võivad meid magusa hääle või empaatiliste vastustega ära petta.

Seevastu on krati kõrgem vorm ehk üldine tehisintellekt (ingl artificial general intelligence ehk AGI) suuteline jäljendama ja isegi edestama inimese intellektuaalseid võimeid: lahendama probleeme, kogemustest õppima, looma, tajuma, mõistma emotsioone ja palju muud. Selline tehisintellekt suudab ennast juhtida ja uute olukordadega kohaneda, täita ülesandeid ilma eelneva spetsiaalse koolituse või välise juhendamiseta. Mõnikord öeldakse, et tehisintellekt, mis kõike seda suudab, on teadvusel või tunnetusvõimeline (ingl sentient). Valdavalt nõustuvad eksperdid, et üldist tehisintellekti veel välja arendatud ei ole, kuid esimesed sammud on GPT-4 tulekuga tehtud.

GPT on oma olemuselt suur keelemudel (ingl large language model, LLM). See töötab närvivõrkudel, mis matkivad aju tegevust. Närvivõrkudel põhinev ehk süvaõpe (ingl deep learning) on masinõppe haru, mis omakorda kuulub tehisintellekti valdkonda.

Niisiis kokkuvõttes on tehisintellekt laiem mõiste, mis hõlmab endas paljusid alamvaldkondi ja tehnoloogiaid, mida pidevalt arendatakse. See annab võimaluse rikastada ka keelt, milles tehisintellektist räägime. Eks näis, mida tulevik krattidele või kratid tulevikule toovad.