Pildid: Adamson-Ericu muuseumis on väljas Tartu sõpruskonna keskse liikme Kaja Kärneri looming

Adamson-Ericu muuseumis avatakse 25. oktoobril näitus "Kaja Kärner. Sõprus ja aeg", kus Kärneri tuntuimate teoste kõrval on näitusel väljas ka teosed erakogudes.

Kaja Kärner oli viimastest pallaslastest koosneva Tartu sõpruskonna, Eesti esimese sõjajärgse mitteametliku kunstirühmituse liige. "Ta oli Eesti kunstis üks esimesi, kes hakkas juba alates 1950. aastate teisest poolest kasutama ametlikult keelatud abstraktset kunstikeelt, luues hea rütmi ja värvitunnetusega kompositsioone ja kollaaže. Ka tema olustikumaalid on Eesti kunstis ühed meeldejäävamad," selgitas näituse kuraator Kersti Koll.

"Lakoonilise vormikeelega olmestseenides on kunstnik hästi tabanud ajastu fooni ning tema peene koloriidi ja varjatud irooniaga tööd pakuvad terast sissevaadet toonasesse argiellu. Köitvad on nii tema linnavaated ja detailitähenduslikud interjööripildid kui ka jäädvustused sõpruskonna koosviibimistest. Kogu oma loometee jooksul pühendus Kärner ka võluva värvikasutusega maastikumaalile," sõnas ta.

Näitusel eksponeeritud teosed kuuluvad Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Konrad Mägi Ateljee, kunstniku perekonna ja mitme eraisiku kollektsioonidesse.



Näitus "Kaja Kärner. Sõprus ja aeg" jätkab Adamson-Ericu muuseumi pikaajalist näituste sarja "Naiskunstnik ja tema aeg", mille raames on tutvustatud Karin Lutsu, Agathe Veeberi, Lydia ja Natalie Mei ning paljude teiste loomingut. Ühtlasi on see mõtteline jätk Valve Janovi, rühmituse teise tähtsama naisliikme näitusele, mis oli muuseumis avatud 2021. aastal.

Näitus "Kaja Kärner. Sõprus ja aeg" on Adamson-Ericu muuseumis avatud 16. märtsini 2025.