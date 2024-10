Muinsuskaitseamet: Estonia juurdeehituse pärandimõju hinnang vastab UNESCO reeglitele

Muinsuskaitseameti kinnitusel vastab Estonia teatri juurdeehituse pärandimõju hinnang UNESCO reeglitele. Seega ei ole kavas tellida uut hinnangut, nagu eile nõudis Riigikogu kultuurikomisjon. Tähtajaks tehti 21 parandus- ja täiendusettepanekut, mida arvestatakse lõppversiooni koostamisel.

"Pärandimõju hinnangul on konkreetsed reeglid, see raamistik on selgelt ette kirjutatud ja tänane pärandimõju hinnang on täpselt nendele reeglitele vastav. Me võtame need asjad ette ja analüüsime läbi kõik saadud tagasiside. Tõenäoliselt järgmise aasta alguses oleme valmis andma avalikkusele veelkord teada, mis sinna pärandimõju hinnangusse sisse jäi ja seejärel edastama selle UNESCO-le," selgitas Muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.