Anu Lensment: ebamäärasest stsenaariumist kostüümidega head filmi ei tee

Anu Lensment on kostüümikunstnikuna osalenud filmides "Erik Kivisüda", "Võta või jäta", "Klassikokkutulek", "Vari" ning "Elu ja armastus". Viimastel aastatel on tema südameasjaks filmikostüümide ladu Film Costume Estonia.

Filmi juurest kostüümikunstnikuna tööd alustades loeb Lensment kõigepealt läbi loo. "Vaatan, kas see kõnetab. Filmi puhul ongi minu jaoks kõige olulisem stsenaarium. Kõik muu võib olla, aga kui stsenaarium on ebamäärane, siis on film ka ebamäärane. Kostüümiga ei saa sellest head filmi teha," sõnas Lensment.

"Siis tuleb rääkida läbi meeskonnaga ja režissööriga. Seda, et karaktereid päriselt lahti joonistaks, seda väga palju ei ole. Eriti alguses, sest need filmid olid kõik reaalelu filmid, tegelased pidid olema reaalsest elust, nii et oli lihtsam leida juba valmis variandid ja proovida seda tüüpi koostöös näitleja, režissööri ja grimmiosakonnaga arendada," selgitas kostüümikunstnik.

"Kui on olnud fantaasia- või ajalooliste filmidega tegu, siis tuleb neid kostüüme muidugi ka lahti joonistada ja luua," lisas ta.

Peavaluga pole Lensment pidanud üheski filmis osalema. "Kõik filmid, mida ma olen teinud, on olnud positiivsed kogemused. Isegi, kui vaatajanumbrid ei ole hiljem suurepärased olnud, või kriitika ei ole olnud väga suurepärane. Ikka pigem hea tujuga olen teinud kõik filmid," sõnas Lensment, kuid tõdes, et "Erik Kivisüda" oli tema jaoks väljakutse küll, sest kõik kostüümid nõudsid fantaasiat ja töö oli väga mahukas.

Lensmentil on ette tulnud ka koostöid näitlejatega, kes on väga kostüümitundlikud. "Nad loovad selle rolli väga tugevalt läbi kostüümi. Aga mõnelt näitlejalt ma ei saagi erilist tagasisidet, nad on nõus kõigega ja siis paneb selga selle, mida vaja. Aga mulle väga meeldib, kui tekib mingisugune koostöö, sest see on nii suuresti rolli osa. Ma arvan, et näitleja peaks sellel teemal sõna sekka ütlema. Mitte nii, et mina kunstnikuna surun su mingisse vormi ja sina katsu siis sellega hakkama saada," selgitas Lensment.

Hea mälestus on Lensmentil koostöös Lembist Ulfsakiga filmis "Röövlirahnu Martin". "See oli mu esimene film, ma ei olnud väga kogenenud. Seda, kuidas tema selle totukese isa tegelast kostüümiga lõi, oli väga huvitav jälgida. Mul on siiamaani väga hästi meeles, kuidas ta mütse proovis ja kuidas lõpuks leidis. Edaspidi olen ka nii lähenenud, et pakun näitlejale teatud variandid, et ta saaks valida," märkis Lensment.