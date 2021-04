Uusi koreograafe tutvustavas sarjas Premiere löövad tänavu kaasa Ingrid Mugu ja Allar Valge

Premiere on sari lavastajadebüüdiks, mis pakub professionaalset platvormi koreograafidele loomaks oma esimest liikumisel põhinevat lavastust. Varasemalt on Premiere'i sarjas oma debüüdid teinud Sveta Grigorjeva, Joanna Kalm, Karl Saks, Helena Krinal, Jaan Ulst jt.

Tänavu on Premiere'i formaat erinev võrreldes varasematega: enam pole piiranguid lavastuse esietenduse aja, koha, trupi suuruse ega kestuse osas. Sõltumatu Tantsu Lava sarja korraldajana usaldab koreograafide erinevaid suundumusi ja nägemusi tantsulavastusest, millega kaasneb ka koreograafidele varasemast suurem vastutus.

"Juba 11. korda toimuv sari on teinud läbi mitmeid muutusi ja arenguid, kuna aastate jooksul on tantsumaastik oluliselt muutunud ning võimalused tulla välja oma esimese lavastusega on tunduvalt avaramad ja mitmekesisemad kui 12 aastat tagasi," selgitas Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron ja lisas, et käesoleva aasta valikud on tehtud vastavalt kaasaegse tantsu valdkonnas toimunud muutustele ja koreograafide endi algatusele.

Ingrid Mugu debüüt "Põlemine'' võtab vaatluse alla õppimise protsessis oleva inimese tunded, aistingud ja mõtted. Ta seob oma lavastuses flamenkoesteetika ja -kaanonid, elektroakustilise muusika ja kaasaegse liikumiskeele. Tantsija kaaslaseks laval on bata de cola (šlepiga kleit).

Ingrid Mugu (1996) on 2019. aastal Tallina ülikooli koreograafia bakalaureuse lõpetanud tantsuõpetaja, koreograaf ja tantsija. Seitse aastat olnud tantsuansambli Sõleke õpetaja ning sama kaua tegelenud flamenkotantsuga. Ta on osalenud mitmetes erinevates flamenko töötubades nii Eestis kui Hispaanias ning on ArteFlamenco stuudio esinemistrupi liige.

Allar Valge kirjeldab oma uuslavastust "Love me Tinder" järgnevalt: "Nad ei ole rikkad ega vaesed, õnnelikud ega kaljuserval, intelligentsed ega idioodid. Nad on alati keskmised. See on õnn ja õnnetus samal ajal. Keskmine olla on mugav ja turvaline, aga kui standardid on lubamatult kõrged, siis hakkab paratamatult juhtuma tobedaid asju. "Love me Tinder" pakub olukorra moodsa aja elust, kus reaalne ja virtuaalne elu on omavahel tihedalt põimunud ning unistused ja tegelikkus valusas kõverpeeglis."

Peale Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna lõpetamist 2018. aastal on Allar Valge osalenud tantsijana mitmete teatrite ja koosluste (Estonia, Vene Teater, Fine5 tantsuteater) produktsioonides nii revüü-, tantsu-, ooperi- kui draamalavastustes. Lisaks on tal kogemused stepp- ja svingtantsijana.

Debüütlavastused etenduvad 2., 3., 15. ja 16. juunil Sõltumatu Tantsu Laval ja 8. juunil Tartus Alexela Loomelaval.