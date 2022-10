Ivi: muusika ei ole minu jaoks hobi, võtan seda väga tõsiselt

ERR kultuuriportaal alustab uue intervjuude sarjaga "Nukumaja", mis keskendub Eesti uue laine naismuusikutele, kes hoogu võtmas just nüüd ja praegu. Esimeses saates oli külas Viktoria Savitševa ehk Ivi, kes tunnistas, et võtab muusika tegemist väga tõsiselt. Kuulsaks saamine pole samas tema jaoks eraldi eesmärk, kuigi suuremast meeskonnast ja oma muusikaga rohkemate inimesteni jõudmisest unistab ta siiski.

Narvast pärit Savitševa hakkas Ivi nime all muusikat avaldama umbes aasta aega tagasi ja kirjeldab oma põhistiili sündipopina, kuigi katsetab ka näiteks R&B-ga. "Eksperimenteerin praegu stiilidega väga palju, aga keskendun praegu sündipopile."

Tema lugu "Day x Night" pälvis Raadio 2 aastahiti galal aasta jooksul enim eetris kõlanud laulu auhinna. "Ma teadnud, et ma saan selle auhinna. Mõtlesin, et Carola [Madis] kutsus mind lihtsalt sinna esinema ja ma olin galal lihtsalt külaline," meenutas ta. "See oli minu jaoks nii suur surprise."

Aastahiti gala tänavu jaanuaris oli Savitševa esimene esinemine Ivi nime all. Enne Tallinnasse kolimist ja esinejanime Ivi võtmist laulis ta umbes viis aastat erinevates restoranides ja sarnastes kohtades.

Produtsent Coulliniga kohtus ta neli aastat tagasi, kuid sündipopi asemel hakkasid nad esimesena koos katsetama hoopis räppmuusikaga, aga ta pidi tõdema, et ei tunne end selles stiilis väga mugavalt.

"See stiil oli minu jaoks nii võõras, aga minu produtsent ütles, et minu hääl saab hakkama kõikide stiilidega ja on vaja proovida kõiki, et otsustada, mis sobib kõige paremini, ja ma otsustasin, et räpp mulle ei sobi."

Ta märkis, et Coullini ja tema koostöö on väga aus. "Näiteks, kui ta teeb mingi demo, siis me hakkame sellega lihtsalt töötama, aga kui ei meeldi, siis ma ka ausalt ütlen, et sellega ei saa edasi töötada."

Ivi ei olnud Coullini jaoks esimene artist, kellega ta koostööd üritas, kuid edutult. Aga kui nemad kohtusid, siis läks töö kiiresti tõsiseks.

"Meil on ka samad eesmärgid – me teame, mida me tahame. Ta soovib ka olla täiskohaga artist. Kui sa töötad produtsendi või teise artistiga, siis on väga oluline, et teil on samad eesmärgid. Ma võtan muusikat väga tõsiselt. See ei ole minu jaoks hobi."

Ivi, kes ei tegutse praegu ühegi plaadifirma all, tõdes, et kahekesi kõike korraldada on väga raske. Leping mõne plaadifirmaga teeks tema töö väga palju lihtsamaks. "Mulle meeldib sellega tegeleda, näiteks valida riideid filmimiseks, aga minu jaoks on see väga suur stress. Meeskond, see on nagu secret key."

Ta tunnistas, et talle väga meeldib stuudioseinte vahelt välja saada ja inimeste ees esineda. "See on nagu elav energia. Kui sa lähed lavale, siis sa näed inimeste energiat ja saad aru, kuidas inimesed reageerivad sinu muusikale."

Ivi unistab sellest, tema lood kõlaksid kõikides raadiojaamades, ka TikTokis. "Mu unistus on teha muusikat, mis meeldib inimestele, jääb meelde ja et inimesed laulaksid minu laule. Mul pole kunagi olnud unistust saada kuulsaks. Mulle lihtsalt meeldib sellega tegeleda – muusikavideoid filmida, stuudios laule teha."

Võimalikust tulevikust plaadifirma all rääkides tõdes Ivi, et ta ei tea, mida ta teeks, kui tal ei oleks Coullinit. "Me oleme väga head sõbrad ja see connection – paljud artistid unistavad sellest, et leida inimest, kellega töötada 24-7." Ta on veendunud, et nii head lood tulevad tal ainult siis, kui nad töötavad koos.

Samas soovib ta siiski, et tal oleks suurem meeskond. See, et tal seda praegu ei ole, ei tähenda ainult seda, et tal tuleb paljude asjade korraldamise eest ise vastutada, vaid ka seda, et kõik tuleb kinni maksta omast taskust.

Ta tunnistas, et kui esitlusfestivalist Eurosonic Noorderslag ei saa seda olulist hüppelauda tema karjääris, on ta jätkuvalt valmis ise kõige eest maksma. "Pole tähtis, kui palju. Ma võin kogu oma raha anda. Aga ma ootan siis ka tulemust. Raha pole tähtis, tulemus on tähtis."

Tänavu plaanib Ivi kandideerida ka Eesti Laulule koostöölooga Ameerikast pärit muusiku Kevin Davidiga. "See lugu oli valmis juba aasta tagasi, aga ma mõtlesin, et ma ei taha seda niisama välja anda ja et see on suurepärane lugu Eesti Laulult osa võtmiseks. Vaatame, kuidas läheb."

Lähituleviku plaanidest rääkides märkis ta, et soovib rohkem esineda, seda nii Eestis kui ka välismaal. "Mul on vaja seda energiat. On vaja teada, kuidas inimesed reageerivad sinu muusikale. Minu jaoks on see nii väärtuslik, et muusikat pole üldse mõtet teha, kui sa ei esine."

Oktoobri lõpus peaks ilmuma Ivi esimene päris muusikavideo loole "Running Away".

"Nukumaja" on ERR kultuuriportaali taskuhäälingu vormis intervjuude sari, mille eesmärk on esile tõsta Eesti kohaliku popmuusika naissoost tegijaid, kes hoogu võtmas just nüüd ja praegu. Miks just "Nukumaja"? Kuigi pealkiri pole otse inspireeritud Henrik Ibseni samanimelisest näidendist, toetub see selle alusideele, kuidas naistel tuleb leida viisid eneseteostuseks ühiskonnas, mille reeglid ja edu kriteeriumid on suuresti paika pannud mehed.