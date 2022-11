Tiina Lokk: olen päris üksinda seal mäe otsas

"Meie suurimad konkurendid A-klassi festivaliks olekul siinses regioonis on Göteborg ja Vilnius," ütles Lokk ning selgitas, et juba 2014. aastast kuulub PÖFF A-klassi filmifestivalide hulka, mida on maailmas kokku ainult 15, seega hõlmab PÖFF tervet Põhja-Euroopat, kaasa arvatud osa Ida-Euroopast.

"See seab korraldajate ette terve hulga nõudmisi ja tähendab tihedat konkurentsi, et seda staatust säilitada," kõneles ta.

Ta rääkis, et Leedus annab riik nii festivali kui ka filmide tegemiseks sedavõrd palju raha, et on näha, kuidas häid Leedu filme jagub paljudele maailma festivalidele.

"Taolised filmipeod konkureerivad selles, et saada uute filmide maailmaesilinastusi, aga mitmel muulgi moel. Sellest tulebki, et kui mul oli enne sõpru palju, siis täna pole mul enam neid sellisel kujul. Sa istud seal üksinda üleval (tipus - toim.) — mul ei ole küll otseselt kellegagi halbu suhteid, aga ma hoian endal nagu mingit müüri (ümber), mida ma ei ole varem teinud. Olen päris üksinda seal mäe otsas," tunnistas ta.

Ukraina filmid tänu PÖFF-ile Cannes'is

Kui mais toimunud Cannes'i filmifestival otsustas sõjast räsitud Ukraina filmitööstust toetada, siis tehti seda just PÖFF-i initsiatiivil.

"PÖFF-ist sai alguse üks tohutult ilus heategevusüritus, mis haaras lõpuks väga paljusid filmiinstitutsioone, kaasa arvatud Cannes'i festivali. Viimasel hetkel hüppas ree peale ka Euroopa Filmiakadeemia. Nii aitasime kamba peale Ukraina filmiinimesi Cannes'i, et nad saaksid seal esitleda oma filme ja projekte," ütles Lokk

Ta rääkis, et Ukrainale oli väga oluline olla Cannes'is nähtav ja see, et film Ukrainas ei jääks sõjale vaatamata kängu. "Ukraina riigi auks tuleb öelda, et kultuuri toetamist ei ole sõja ajal unustatud. Vahendid on küll tunduvalt väiksemad, kuid kultuuri osatähtsust selles kriisis hinnatakse seal kõrgelt," kinnitas ta.

Ka PÖFF-i kavas on tänavu hulk Ukraina filme, kaks neist koguni kõige olulisemas, põhivõistlusprogrammis. "Väga head ja huvitavad filmid," iseloomustas Lokk. Koostöös Ukraina filmiakadeemiaga leiab PÖFF-i filmitööstusüritusel [email protected] & Baltic Event aset ka Ukraina-teemaline arutelu ja ettevalmistamisel on veel mitu initsiatiivi Ukraina toetuseks.

Pimedate Ööde filmifestival valiti eelmisel aastal taas mõjukasse Rahvusvahelise Filmiprodutsentide Liitude Föderatsiooni (FIAPF) festivalide komiteesse, mis reguleerib, koordineerib ja arendab maailmas filmifestivalide tegevust.

Millised on Tiina Loki plaanid PÖFF-i tulevikuvaates ja miks ta on mõnele tuttavale öelnud "Võta mind tööle!", kuuleb Vikerraadio saates "Kajalood" laupäeval kell 12.05. Tiina Lokiga vestleb Kaja Kärner.