Eskod said oma täispika debüüdi jaoks inspiratsiooni "Sügisballist" ja "GTA: San Andreasest"

Oma debüütfilmi stsenaariumi hakkasid vennad Eskod kirjutama juba 2020. aastal, kui neil õnnestub kunagi teha ka teine mängufilmi, siis selle loodavad nad teha juba kaks korda kiiremini. Täispika filmi tegemisest on nad unistanud aga juba pikka aega.

Režissöör Raul Esko ütles, et "Mind on kaks" on suhteliselt enesekeskne film. "See on meie elu lugu, meie biopic, aga me tegime ise enda biopic'i," ütles ta ja lisas, et seda võib vaadata ka kui seiklusfilmi. Romet Esko mainis, et "Mind on kaks" on kui avatud buffee, kust kõik saavad valida, mis neile meeldib.

Inspiratsiooni filmi jaoks said Eskod oma sõpradest, aga samas võib sealt leida nende sõnul ka viiteid "Sügiballile" ja videomängule "Grand Theft Auto: San Andreas". Lisaks Eskodele endale astuvad filmis üles näiteks Mirtel Pohla, Rain Tolk ja Reimo Sagor. Kedagi neist polnud Eskode sõnul keeruline filmi meelitada, ka vennad Piusid, kes on filmis kesksel kohal, olid pakkumisega kohe nõus.

Produtsent Tõnu Hiielaid kinnitas, et nad hoiavad produktsioonifirmas Tallifornia pidevalt uutel tegijatel silma peal ning kui vendadel Eskodel valmis lühifilm "Välguga löödud", tegid nad ka pakkumise, et kas Eskod tahaksid teha täispikka filmi. "Tegelikult käisime kunagi ammu, nad olid siis vist gümnaasiumis, vaatamas nende lühifilmi selle pilguga, et kas on potentsiaali, siis otsustasime, et läheb veel aega, aga selleks hetkeks olid nad juba BFM-is ja see "Välguga löödud" oli meie jaoks täpselt selline film, mida oleks tahtnud Tallifornias teha," rõhutas ta.

Pimedate Ööde filmifestivalil esilinastub "Mind on kaks" sel neljapäeval, kinolevisse jõuab film 29. novembrist.