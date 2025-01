Galerii: Marko Mäetamm tõstab oma uuel näitusel muinasjutud kaasaegsesse inforuumi

Marko Mäetamm ütles, et juba aastaid tagasi, kui ta luges õhtuti oma lastele ette muinasjutte, hakkasid tal peas käima, et mis nende lugude teine kihistus võiks olla ja kuidas need kaasaegses infoväljas toimivad hoopis teistmoodi. "See näitus on aasta vanas, esmalt oli see Riias ühel näitusel," selgitas ta ja mainis, et idee oli tal abstraktselt juba varem olemas, aga tööd valmisid 2023. aasta detsembris ühe korraga.

Teosed on näitusel vormistatud kui raamatuleheküljed. Mäetamm sõnas, et ta andis neile töödele raamatu vormi, kuna lastejutud on selle vormiga kokku laulatatud. "Mul tihti tööde puhul saavadki kokku tekst ja pilt, tegelikult on mul sellele sarjale ka üks teine versioon tehtud, mis nädala pärast ühel näitusel Pariisis avaneb, seal on need samad raamatud lisaks välja lõigatud vormiga ning pleksiklaasile trükitud, seal on need veel eriti tugevalt raamatud."

Kirjanduslikku ambitsiooni tal samas ei ole. "Mulle meeldib kirjutada vahel, aga mul on kunstnikuna pidev võitlus tekstiga, sest ma ei taha seda teksti kasutada, eriti veel seepärast, et eestlasena on minu kodukeel eesti keel, aga kui sa teed näituseid ka mujal kui Eestis, siis tekib kohe see dilemma, et milline su töökeel on," tõdes ta ja mainis, et ta teeb oma tööd inglise keeles, sest siis ei teki tõlkimisprobleemi nii väga. "Sest Eestis sa näitad ühe korra oma tööd ja ülejäänud korrad näitad neid kuskil mujal."

"Mulle tegelikult ei meeldi teksti kasutada, mulle meeldib ilma tekstita, aga tihtipeale ei saa, sest ideed tekivad läbi teksti, aga näiteks terve aasta ma olen praegu maalinud töid, kus ei ole ühtegi tähte ega sõna," tõdes ta ja rõhutas, et ta sõdib pidevalt teksti vastu, aga mõne töö puhul ei saa teisiti.

Näitus "Elas kord" jääb Draakoni galeriis avatuks kuni 1. veebruarini.