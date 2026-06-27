Ühe minuti film | Kevin Piperali ja Philip Kaadi "Viimane missioon"

Küberpettustest on räägitud viimastel aastatel vahetpidamata, aga ühtki nii head sotsiaalkampaaniat nagu Piperali ja Kaadi "Viimane missioon" pole küll seni suudetud teha.

74-aastane Vilma satub ootamatult keset salajast erioperatsiooni, mille edu sõltub ainult temast. Kriis eskaleerub minutitega, käsud lendavad igast suunast ja küsimusteks aega ei jää. Keset kasvavat pinget peab Vilma otsustama, keda ja mida usaldada.

Režissöörid Kevin Piperal ja Philip Kaat, produtsent Erik Jakobson, operaator ja monteerija Philip Kaat, helilooja Ali Moniri, osatäitjad Maie Sild, Semjon Greef, Villu Kangur ja Ben Raybone.

Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.