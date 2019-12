Filmiklubi | Tarmo Tiisler: "Matti" näitab, et Nykänen oli südames hea poiss

Kindlasti sai film "Matti" pärast Matti Nykäse siitilmast lahkumist selle aasta alguses hoopis teise tähenduse, sest pärast inimese surma saab tema elu ja tegevus uue mõõtme või hakatakse alles siis tema tehtu üle järele mõtlema.



Nykäse tähendus Eesti inimese jaoks oleneb suuresti sellest, milline on tema sünniaasta ja kui ta on Nõuka ajast pärit, kas tema kodukohta ulatus Soome televisioon. Usun, et nooremate inimeste jaoks on Nykänen ennekõike üks end põhja joonud endine tippsportlane, kellesuguseid on teisigi. Ikka juhtub. Need, kelle jaoks Soome televisioon on mingil eluetapil olnud aken maailma ja kanal vabadusse, on saanud ka teistsuguse Matti-kogemuse ja see on hoopis midagi muud.



Nõukogude elus oli kõik normeeritud ja igasugune hullu panemine tabu ja välistatud. Pahad poisid pildil ei olnud ja üldises arusaamas domineeris kord uljuse üle. Ja siis tuli noor poiss Soomest, kes hüppas suuskadel kaugele ja et ala oli soomlaste jaoks kultuuriliselt ülitähtis, muutus see tähtsaks ka põhjaeestlaste jaoks.



Siis hakkas ka Soome ajakirjandus kirjutama, et Nykänen rikub režiimi ehk paneb maakeeli tina ja see segab tema ettevalmistust. Ta tegeles millegagi, mis häiris korda ja käis vastu avalikkuse üldisele arusaamale ontlikust käitumisest. Et Eestiski oli igasugune korra vastu välja astumine avalikult taunitav, aga sisuliselt tunnustatav, tundub mulle, et just Nykäse paha poisi imidž kinnistas ta sügavamalt eestlaste südametesse.



Tegelikult ma ei imestaks üldse, kui sama oleks toimunud ka Soomes, mis pealispindselt väga normeeritud ühiskonnana tegelikult Uuno Turhapuro naljade üle naeris ja nii endast looma välja lasi.



Loomulikult tegi Nykänen elus palju valesti ja mitmed asjad on täiesti mõistetamatud. Aga filmi üks suuremaid väärtusi minu jaoks on tema kujutamine ikkagi südames hea poisina, kellel läks nagu läks. Osaliselt iseloomu nõrkuse tõttu, osaliselt seetõttu, et ta sattus kokku valede inimestega ja osaliselt ka seetõttu, et varajase kuulsuse mõju ei saa me enne teada, kui see on oma laastava töö inimese kallal ära teinud.



Loomulikult on lihtne heita vana kangelane prügimäele, andmata talle tuge just siis, kui ta seda tõesti vajab. Loed tänapäeval artiklit langevast kangelasest, virutad anonüümse kommentaari teele ja elämä ongi laiffi.



Kilde on, nalja saab ja mõelda saab ka. Hea film. Palju õnne, Soome!

"Matti" jõuab ETV2 eetrisse 6. detsembril kell 21.30.