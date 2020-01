Filmiklubi | Tarmo Tiisler: "Mängupalavik" annab hea ülevaate Inglismaa jalgpallikultuuri sügavusest

Film "Fever Pitch" ("Mängupalavik") on film ühest jalgpallifännist, aga ei ole kindlasti film ainult jalgpallist. Peaosalist kehastav Colin Firth sai oma "Kuninga kõne" rolli eest parima meesnäitleja Oscari, meie filmis mängib ta suurepäraselt täiesti teistsugust karakterit – elupõlist Londoni Arsenali jalgpalliklubi fänni.



Aga esmalt selle filmi taustast. Film põhineb inglise kirjaniku Nick Hornby samanimelisel raamatul, mis ilmus Inglismaal 90. aastate algul ja oli suuresti teed näitav teos. Kuni sinnamaani oli jalgpall olnud väga ja ainult alfaisaste mäng ja kõik jutud selle ümber samuti võidab-kaotab skaalal. Tunnetele ja just eriti nõrkustele Inglise jalgpallikultuuris kohta ei olnud, sest ajaloolis-kultuuriliselt oli jalgpall töölisklassi mäng, kus ellu jäid vaid tugevad.



1990. aasta jalgpalli MM-il nägi Inglismaa telepublik ekraanilt nende toonase iidoli Paul Gascoigne' nutvat nägu. See oli mõtteviisi muutumise algus, sest kui juba iidol, kes olemuselt täiesti külapoiss, julgeb näidada välja tundeid, on see lubatud kõigile.



Ja et just 90. aastate alguses sai stardi siiamaani Inglismaal kestev jalgpalliraamatute rohke kirjastamine, sattus "Fever Pitchi" ilmumine just sobivasse aega.



Raamatu autor Nick Hornby kirjutas ise filmi stsenaariumi, lähtudes raamatu ideest, aga lisades filmi tarbeks palju paksu armastust. Film on täis erinevaid märke, mille lugemiseks ja taustsüsteemi teadmiseks peaks tundma Inglismaa jalgpalli ajalugu.

Aga isegi kui vaatajal ei ole sügavamat kokkupuudet jalgpalliga, tasub filmi vaadata, sest annab hea ülevaate Inglismaa jalgpallikultuuri sügavusest ja tähendusest.



Nick Hornby teisi teoseid on eesti keeles ilmunud küll, "Fever Pitchi" aga mitte, kuigi võiks. Mina küll ootan, sest nagu ma alguses ütlesin: nii raamatus kui ka filmis on põhiosa jalgpallil, aga ei film ega raamat ole jalgpallist.



Nii et ärge kartke, lugupeetud jalgpallivihkajad.

"Mängupalavik" on ETV2 eetris reedel, 10. jaanuaril kell 21.30.