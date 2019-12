Filmiklubi | Valner Valme: "Kuulsuse jahil" näitab lavatagust elu teismelise silme läbi

Tere lugupeetud filmipublik, me hakkame vaatama filmi, mis räägib enam kui kahe tunni jooksul ühe ajakirjaartikli sünnist. Aga ärge nüüd haarake pulti, see on ka päris pöörane artikkel.

Filmi peakangelane on 15aastane poiss William, kes satub Rolling Stone'ile kirjutama kaanelugu tuntuse poole teel olevast keskpärasest fiktiivsest bändist Stillwater, ja nagu see vähemalt aastal 1973 kombeks oli, selleks pidi ajakirjanik, antud juhul noor, kogenematu, heauskne kutt tegema kaasa terve rämeda rokenrolli tuuri, millega kaasnevad muidugi alkohol, narkootikumid, gruupid, seks, intriigid, armukadedus, hullude fännide massid ja täielik kaos elukorralduses.



Ma olen ise lapsevanem ja kui te hakkate selle jutu peale nüüd oma 15aastasi teleri eest ära saatma, siis pole tegelikult põhjust, kõik jääb siivsaks ning peategelane ise on nii tubli poiss, et temal õnnestub karskeks ja rock'ipõrgust peaaegu puutumatuks jääda. Küll aga saab ta paari nädalaga terve elukooli selle osas, millised närukaelad võivad olla inimesed, sealhulgas rock'imehed. Aga samuti avastab ta, et ülespuhutud lavapooside taga võivad peituda tavalised ja täitsa toredad inimesed. Seejuures küsib William bändi kahtlase kuulsusega saatjatüdrukult, päriselt olemasolevalt ja siiani elavalt Penny Lane'ilt, keda filmis mängib Kate Hudson: kas sul mõni normaalne sõber ka on? "Ei", vastab too. "Kuulsad inimesed on lihtsalt huvitavamad."



Mitme menufilmi režissöörina tuntud Cameron Crowe lavastatud ja ka kirjutatud "Kuulsuse jahil" räägib tegelikult lavastaja enda teismepõlvest, mil ta oli tollal veel eriti maineka Rolling Stone'i kaasautor ning sõitis kaasa Led Zeppelini, Eaglesi, Lynyrd Skynyrdi ja teiste tuntud gruppide tuuridel, ning seetõttu pole ime, et autor jätab William Milleri filmis nii puhtaks, karskeks ja viisakaks.



Kuna tegemist on seiklusliku draamakomöödiaga, siis käib väike muie alati kuklas. Näiteks Stillwateri bassimees vastab Williami küsimusele, millest jääks bändil puudu, kui teda poleks bändis: ee, bassist? Pisikesi sähvivaid dialooge jagub, sündmustikku hoiab käigus aga asjaolu, et pisut staaritsev Stillwateri kitarrist Billy Crudupi kehastuses lükkab aina edasi intervjuud, mistõttu William ei pääse tuurilt koju.



Film sai neli Oscari-nominatsiooni, sealhulgas stsenaariumi eest ning selle käsikirja kiideti nullindate alul taevani. Üsna uudne oli läheneda rock'imaailma lavatagustele 15aastase poisi pilgu kaudu. Film võitis kaks Kuldgloobust ja kõiksugu tele- ja kinoauhindu, BBC valis "Kuulsuse jahil" 2016. aastal aga meie sajandi parimate filmide seas 79. kohale.



Lugu on tõepoolest tasemel, nimekaid ja värvikaid näitlejaid jagub ka kõrvalrollidesse, näiteks eriti silmapaistev sooritus varakadunud Philip Seymour Hoffmanilt legendaarse rock'ikriitiku Lester Bangsina. Sisukust lisab filmile see, et läbi põikab teistegi popkultuuri ikoonide kehastusi. Enim soovitan aga jälgida peaosalist Williamit mängiva Patrick Fugiti siirast, kohmetut, hingeminevat esitust.



Niisiis, võtkem kokku oma empaatiavõime ja vana rock'i armastus ja sõitkem logu bändibussiga aastasse 73.

"Kuulsuse jahil" on ETV2 eetris reedel, 27. detsembril kell 21.35.