Tõnu Karjatse festivalipäevik. Rotterdami filmifestivali avafilm viib Tallinna

Koroonaviirus ei näita taandumise märke, kuid sel aastal püüavad maailma filmifestivalide korraldajad viirusepiirangute kiuste oma üritused läbi viia. Läinud aastal alguse saanud suund viia festivalikava osaliselt internetti on sel aastal tugevamalt kinnistunud.

Nii näiteks toimus aasta esimesi suuremaid filmifestivale Sundance virtuaalselt, tänavu 50. tegevusaastat tähistav Rotterdami filmifestival IFFR tegi aga kava kaheks - traditsiooniline võistluskava tuuakse netti ja toimub paralleelselt ka kinodes, suurem ülevaatekava 50 aasta jooksul Rotterdamis linastunud ja festivalile ka maine loonud filmidest toimub aga suvel juunis koos kontsertide, linnainstallatsioonide ja kunstinäitustega.

Ehkki festivalifilmidel on autoriõiguste pärast geopiirang, mis tähendab, et neid väljaspool Madalmaade territooriumi vaadata ei saa, jõuavad käesoleva nädala jooksul internetti vestlused selliste festivalikülalistega nagu Mads Mikkelsen, Charlotte Gainsbourg, Nicholas Jaar ja Kelly Reichardt. Need vestlused on geoblokist vabad nagu ka teised festivalijutud, mida leiab festivali kodulehelt ja veel lihtsamalt IFFR Youtube'i konto alt.

Ilmselt jäävad virtuaalsed festivaliplatvormid kasutusse ka siis, kui koroonaviirusest võitu saame. Nagu tõdesid IFFRi avamispäeval mitmed festivalikorraldajad, aitavad festivaliplatvormid hoida festivali tähelepanu all ning on ka väljundiks neile filmitegijatele, kes oma filme just sellele festivalile kõige esmalt tuua tahavad.

Enamgi veel, Screenafrica filmiajakirjanik ja dokumentalist Claire Diao kutsus välisriikide filmiajakirjanikke julgemalt avastama maailma filmifestivale just festivalide striimimisplatvormide kaudu, sest näiteks Aafrika filmidel on olnud üpris keeruline oma kontinendilt välja murda, festivaliplatvormid annavad aga võimaluse nendega tutvuda füüsilise reisi riskita. Ainukeseks piiriks jääb festivali enda võimekus ja tahtmine sellist platvormi üles seada.

Eesti filmi tuntakse ja tegijaid tunnustatakse. Nii näiteks leiab ka 50-aastase IFFR-i tagasivaatekavast Mati Küti, Veiko Õunpuu ning Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi filme. Tänavuse Rotterdami filmifestivali avafilm algas aga eestikeelsete repliikidega. "Kas ma saaksin sinise jalgratta?" küsib Marta Riisalu mängitud tüdruk Raivo Trassi kehastatud vanaisalt, sündmuskohaks Anders Thomas Jenseni filmis "Riders of Justice" Tallinn.

Eesti tüdruku tellimus sinisele jalgrattale saab alguspunktiks traagilisele sündmusteahelale, millesse on segatud motogäng, netifriigid ja Mads Mikkelseni kehastatud palgasõdur. Muidugi on Jenseni uuel filmil suur levipotentsiaal, sest filmis saab naerda ja kaasa nutta, selles on väga korraliku lavastusega märulit, põnevad karakterid ja väga head näitlejad, kes oma rolli nauditavalt välja kannavad.

Palgasõdur Markus (Mads Mikkelsen) peab oma teenistuse katkestama ja sõitma koju, kuna rongiõnnetuses hukkus ta abikaasa ja ta peab hakkama kasvatama oma teismelist tütart. Neti- ja andmefriikidest sõbrad Otto (Nikolaj Lie Kaas), Lennart (Lars Brygmann) ja Emmenthaler (Nicolas Bro) on aga veendunud, et tegemist polnud õnnetu juhusega, vaid ettekavatsetud mõrvaga, ning Markus asub läbi viima oma veritasu. Anders Thomas Jenseni enda kirjutatud stsenaarium on täis ootamatuid pöördeid ning emotsionaalsed ja stilistilised registrid vahetuvad ligi kahe tunni pikkuses filmis tempokalt.

"Riders of Justice" on kättemaksumärulisse rüütatud essee ühtehoidmise, perekonna, sõpruse ja teineteisemõistmise teemal. Jensen astub vastu passiivsele determinismile, näidates, kuivõrd suudame tegelikult ise oma saatust mõjutada kõigi meist sõltumatute tegurite kiuste. Eestit kujutatakse aga kahjuks ikka veel riigina, mis on postkaardilikult kaunile talvele vaatamata koht, kuhu suubub paremal järjel olevatest riikidest varastatud kraam. Filmis on küll kaasatud Eesti näitlejaid ja vähemalt tiitrites lokatsioonina ka Tallinna, kuid "Riders of Justice" pole Eesti kaastootmisprojekt, vaid näide sellest, et ka YLE osalus võib tuua Eesti tegijad maailma kinoekraanidele. Tahaks väga loota, et "Riders of Justice" linastub ka Eesti kinodes.