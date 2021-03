Kodune kultuurisoovitus | "Abzu" viib meditatiivsele rännakule mööda merepõhja

Sony laiendas oma "Play at Home" kampaaniat, tänu millele on võimalik lausa üheksat erinevat videomängu tasuta alla laadida ning koroonapandeemia perioodil katsetada. Üks neist on ka maaliline indie-pärl "Abzu", mis on klassikalise videomängu asemel pigem lihtsalt üks rahustav ja unenäoline rännak merepõhjas.