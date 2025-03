Minu elu muutnud raamat | Tarmo Tiisler ja "XX olümpiamängud München 1972"

Minu põlvkonna jaoks toimus spordiga armastussuhtes olemine suuresti läbi kirjasõna. Televisioonis oli spordiülekandeid praegusega võrreldes olematult vähe ja kui sa ei juhtunud õigel hetkel kohal olema, siis jäidki ilma. Seetõttu olime me olümpiaraamatute põlvkond, sest kaks aastat pärast mängude toimumist eesti keeles ilmunud raamat oli spordisõbra üks tähtsamaid varandusi.

Aga nendest piiblitest on minu jaoks üks üle teiste. Müncheni olümpiaraamat. Kuigi kaanel on kaks autorit on see ennekõike Paavo Kivise nägemus olümpiamängudest. Selle raamatu keel muutis minu elu. See ei olnud spordiraamat, see oli Ilu Kirjandus kirjanduse ilust.

Ma arvan, et Müncheni olümpiaraamat on minu põlvkonna spordisõbra jaoks enim tsiteeritud spordiraamat, kus tuttavad ei ole mitte ainult pealkirjad ja lõigud, vaid isegi pildiallkirjad.

Olen hiljem, YouTube'i ajastul vaadanud kirjeldatud võistlusi uuesti üle ja... siis on need üks paljudest väga tähtsatest spordisündmustest. Paavo Kivise Müncheni olümpiaraamat ei ole üks paljudest, on üks ja ainus

Võin öelda, et sellel raamatu osa minu eluteele olnud väga määrav mõju.