Kultuuri kodu | Elle Kull ekraanile ja teatrilavale loodud

Elle Kull on näitleja, kes on lihtsalt loodud filmi, teleteatrisse ning Eesti Draamateatrisse. Ta võib oma suurte silmadega olla kõige ilmsüütum ja naivistlikum tegelane, samas võib võtta enda kanda kogu maailma raskuse ja ängi, muutuda pool elu vanemaks. Õie Orav ütleb tema maagilise ekraanisarmi kohta, et Kull on näitleja, keda tahaks näha pidevalt suures plaanis.

Lavaka teisel kursusel ilmus erialatundi Leida Laius, kes otsis "Ukuaru" filmi Minnat. Kohe kui ta Kulli silmi nägi, oli kõik selge. Kuid Panso oli kahtlev, kas näitlejatudengil tasub filmi minna, sest teater on ikka parem ja olulisem.

Võtete ajal elas Kull režissööriga ühes korteris. Teised näitlejad läksid õhtul pidutsema, aga Kull ei saanud, sest Laius ei lubanud. Aga siis läks ta aknast. Ja ikkagi sai Kull Kišinjovi filmifestival selle rolli eest parima naisosatäitja preemia.

