Mudlum ilmutas Poola-teemalise romaani

"Autorile omases detailitäpses ja tundlikus laadis kirjeldatakse romaanis ühe sõpruskonna liikmete elukäigu näitel seda, kuidas lagunenud majades ja igapäevaraskustega räheldes elab ja hingitseb inimene, kuidas rõivaste, mänguasjade ja kohvipaksu täis kruuside rüpes küpsevad tema mõtted ning sünnivad ideed maailma kohta. See on traditsioonilises mõttes hea ilukirjandus, mis põimib peaaegu aistitavaks tervikuks ideed ja reaalide kirjeldused," seisab teose tutvustuses.

"Kuid mitte ainult. On võimalik, et selle raamatu kohta hakkavad levima kuuldused, et jutt on hoopis millestki muust, kui pealtnäha paistab. Igal juhul on asi salapärane," lisab kirjastus.

Romaani on toimetanud Kajar Pruul ning kujundanud Allan Appelberg.

Mudlumi "Poola poisid" Autor/allikas: Madli Lippur

Mudlumilt on varem ilmunud kaks jutukogu: "Tõsine inimene" ja "Linnu silmad", jutustus "Ilus Elviira" ning esseeraamat "Ümberjutustaja".

"Poola poisse" on juba lugenud Mart Juur: "Lugesin seda lugu huviga. On ju igas eestlases peidus poolakas: Juhan Liiv oli Poola kuningas, Bruno Oja poola näitleja. Meenusid veel Marek Piegus, Pan Kleksi akadeemia ja kapten Kloss. Otse loomulikult tulid meelde ka Poola piraatkassetid, millest suurem osa küll vist valmistati Tallinnas. Mõneti on kirjanik Mudlum samasugune piraat – ta võtab pundi lihtsaid poolakaid ja teeb nendega, mida ise tahab. Väga lõbus!"

Raamatut esitletakse 22. septembril kell 15 Pääskülas, Rännaku pst 6 aiapeol.